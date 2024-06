Eksperimentēšana ar tradicionālajām garšām – viena no būtiskākajām 2024. gada kafijas kultūras tendencēm Ieteikt







Tādi faktori kā veselīgs un apzināts uzturs, vides ilgtspēja un rūpēšanās par sevi ir kļuvuši aizvien svarīgāki patērētāju ikdienas izvēlē, vienlaikus ļaujot sev arī nelielus ikdienas priekus, un tas atspoguļojas arī jaunākajās šī gada tendencēs saistībā ar kafijas izvēli un pagatavošanu, novērojusi “Paulig” mārketinga aktivitāšu vadītāja mazumtirdzniecībā Latvijā Inga Auziņa.

Viena no būtiskākajām tendencēm kafijas cienītāju vidū ir eksperimentēšana ar tradicionālajām garšām, kā arī izmēģinot aizvien jaunus kafijas pagatavošanas paņēmienus – tiek novērtēti jaunumi un dažādība.

“Protams, ka arī tendences kafijas cienītāju vidū veido vispārējās tendences un virzieni sabiedrībā. Patērētājiem pašreiz ir augstas prasības attiecībā uz kafijas kvalitāti, un viņi daudz vairāk interesējas par tās izcelsmi. Viena no svarīgākajām kafijas ražošanas sastāvdaļām ir kafijas apstrāde, jo tiešā veidā ietekmē tās kvalitāti un līdz ar to arī kafijas garšu mūsu tasītē. Sekojot šīm tendencēm, šogad mūsu tehnologi no labākajām kafijas audzēšanas lielvalsts – Latīņamerikas arabikas pupiņām, kas papildinātas ar robustu, radījuši vidēja grauzdējuma kafiju “Classic Aromatico”. Esam gandarīti par sasniegto, jo tā ir viegla kafija ar intensīvu un piesātinātu garšu, kurā var sajust tumšo šokolādi un esam jau saņēmuši pirmās pozitīvās atsauksmes no tiem, kuri to ir pagaršojuši. Lai arī šai kafijai piedāvājumā ir gan pupiņas, gan maltā kafija, mūsu prognozes ir, ka iecienītāka būs tieši maltā kafija, jo Latvijā aizvien saglabājas šejienes kafijas cienītājiem raksturīgs paradums – sagatavot kafiju tieši krūzē. Tāpat maltā kafija tiek izmantota, ja dzēriens top, gatavojot to ar filtru – šī metode populārāka kļuvusi tieši pēdējos gados.

Vienlaikus Latvijā ir tendence, ka arvien vairāk patērētāju vēlas mājās izbaudīt kafejnīcai līdzīgu pieredzi un iegādājas kafijas automātu, kas pagatavo iecienīto dzērienu no kafijas pupiņām. Līdzīgi, kā mūsdienu pasaule ir pilna iespēju, arī mūsu kafijas klāsts nepārtraukti attīstās un piedāvā arvien dinamiskāku baudījumu!” stāsta “Paulig” mārketinga aktivitāšu vadītāja mazumtirdzniecībā Latvijā Inga Auziņa.

Ilgtspēja kļuvusi novērtēta arī kafijas kultūrā

Vēl būtiska tendence ir, ka patērētāji aizvien vairāk pieprasa, lai pārtikas un dzērienu uzņēmumi ražošanā un lauksaimniecībā izmantotu ilgtspējīgas un videi draudzīgas metodes – tiek gaidīts, lai tie nepārtraukti piedāvātu inovatīvus produktus, nepiemērojot augstu cenu. ““Paulig” uzskata, ka kafijas kvalitāte ir tikpat svarīga kā ilgtspēja, tāpēc visa mūsu kafija tiek iegūta no 100% pārbaudītiem ilgtspējīgiem avotiem. Ilgtspējīgi ražota kafija ļauj patērētājiem justies labi, baudot gardu kafiju,” paskaidro Inga Auziņa.

“Paulig” ir viena no pirmajām lielajām kafijas grauzdētavām pasaulē, kas izmanto tikai tādu kafiju, kura ir novērtēta kā atbildīgi audzēta. Tas nozīmē, ka kafija ir iepirkta ar partnerības programmu starpniecību vai arī sertificēta kā atbildīgi audzēta kafija. “Paulig” iepērk gandrīz vienu procentu no visas pasaules neapstrādātās kafijas, kas nozīmē līdz pat 30 miljoniem kilogramu neapstrādātas kafijas gadā. Kafiju uzņēmums saņem no vairāk nekā 15 valstīm, no kurām lielākās eksportētājas ir Brazīlija un Kolumbija.

Visas “Paulig” kafijas ir iepirktas no audzētavām, kas ir pārbaudītas un novērtētas kā audzētavas ar ilgtspējīgu saimniekošanas veidu. Uzņēmums var izsekot kafijas ceļam līdz audzētāju kooperatīviem vai kopienām, vai līdz pat attiecīgās kafijas audzētājiem.

“Classic” kafijas 20. gadskārtā rada jaunu kafiju

“Paulig” atzīmē “Classic” kafijas 20 gadskārtu, piedāvājot pircējiem jaunu produktu: “Paulig Classic Aromatico”. “Paulig Classic” ir viens no populārākajiem kafijas veidiem Baltijā. Pirmo reizi ar šo produktu pircēji iepazīstināti 2004. gadā. Šī produktu līnija ir īpaši izstrādāta, pielāgojot to Baltijas vietējo iedzīvotāju gaumei, ņemot vērā vietējā ūdens tekstūru un kvalitāti, kas ir nozīmīgs faktors, gatavojot kafiju.

“Paulig Classic Aromatico” ir aromātisks kafijas maisījums ar piesātinātu garšu, izgatavots no labākajām Latīņamerikas Arabica pupiņām, kas papildinātas ar intensīvo Robusta pupiņu garšu. Intensīvā, tomēr maigā garša, kombinācijā ar šokolādes garšas niansēm, rada spēcīgu, tomēr krēmīgu kafijas maisījuma garšas pamatu.

“Classic Aromatico” sniedz jaunas garšas pieredzes ar intensīvākām un spēcīgākām garšām, apmierinot patērētāju vēlmi pēc dažādas kafijas, īpaši jaunāku mērķa grupu vidū. “Paulig” 148 gadu laikā iegūtā pieredze kafijas maisījumu izgatavošanā, ko iecienījuši patērētāji, un degustācijas, kas veiktas ar dažādām patērētāju grupām, ir palīdzējuši mums radīt labāko produkta recepti “Aromatico”,” saka Paulig kafijas starptautiskā portfolio un koncepta vadītāja Eva Hopia.

“Paulig Classic Aromatico” ir intensīvs un maigs profils ar tumšas šokolādes garšas niansēm, kas lieliski sader, piemēram, ar burkānu kūku vai šokolādi ar riekstiem. Grauzdētā un maltā kafija ir pieejama 500 g iepakojumā, bet pupiņas 1 kg iepakojumā. Produkti ir ideāli piemēroti pagatavošanai ar automātisko vai filtra kafijas aparātu vai vienkārši krūzē.