Elektrības rēķini kļūs vēl lielāki

Kristīne Stepiņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sadales sistēmas operators AS “Sadales tīkls” (ST) sagatavojis un izvērtēšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniedzis jaunu tarifa projektu. Ja tas tiks apstiprināts, elektrības izmaksu slogs jau no nākamā gada pakāpeniski palielināsies gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Jaunie tarifi attieksies arī uz tām mājsaimniecībām, kuras pārgājušas uz atjaunīgajiem energoresursiem (AER), proti, uzstādījušas saules paneļus un sākušas pašas ražot elektroenerģiju.

ST skaidro, ka lielāko izmaksu pieaugumu veido pārvades tarifa sadārdzinājums par 102% (pieaugums no 71 uz 144 milj. eiro gadā) un elektroenerģijas pārvadīšanas tehnoloģiskā patēriņa nodrošināšanai nepieciešamā elektroenerģija (izmaksu pieaugums no 16 uz 69 milj. eiro gadā), kuru sadales operators iegādājas par tirgus cenu. Inflācijas ietekmē augušas arī uzņēmuma darbības nodrošināšanai nepieciešamo resursu – koksnes, metāla, degvielas, loģistikas u. c. – pakalpojumu cenas.

Jāizvēlas piemērotākais tarifs

Tipiskai mājsaimniecībai – daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem ar aptuveni 100 kWh patēriņu mēnesī – tarifa pieaugums, ieskaitot sadales tarifā iekļauto pārvades tarifa maksu, būs 6 līdz 8 eiro. Šādiem parametriem atbilst lielākā daļa – aptuveni 600 tūkstoši sadales sistēmai pieslēgto klientu objektu.

Vienlaikus tiks veikta tarifa struktūras maiņa, paredzot iespēju izvēlēties tarifu ar piemērotāko fiksētās – mainīgās komponentes attiecību, atbilstoši saviem patēriņa paradumiem un vajadzībām, kā arī nodrošināta iespēja to nepieciešamības gadījumā mainīt. ST-1 tarifs ir piemērots aktīvākiem lietotājiem un paredz augstāku fiksēto maksu mēnesī (par jaudas uzturēšanu) un mazāku maksu par elektroenerģijas piegādi.

ST-2 tarifs ir piemērots pieslēgumiem ar potenciāli lielāku nepieciešamo pieslēguma jaudu, bet vienlaikus ar ļoti mazu patēriņu. ST aicina klientus izvērtēt sava pieslēguma parametrus un to atbilstību faktiskajām patēriņa vajadzībām. Jo efektīvāk izmantots pieslēgums, jo tas kopumā būs izdevīgāks. Mājsaimniecības elektroierīču jaudas un pieslēguma slodzes salīdzināšanai var izmantot slodzes aprēķina kalkulatoru, kas pieejams ST mājaslapā. Elektrības pieslēguma slodzes izmaiņas var pieteikt ST klientu portālā.

Tarifus ceļ visā reģionā

“Šā brīža elektroenerģijas cenas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tīklu uzņēmumiem AS “Augstsprieguma tīkls” un ST nākas palielināt tarifus tik strauji. Tehnoloģiskie zudumi, kuri dabiski veidojas transformatoros un elektrolīnijās, šobrīd, ar esošajām tirgus cenām, veido ļoti lielu tīklu uzņēmumu izmaksu daļu, kuru nav iespējams vairs nekādi kompensēt no uzņēmumu rezervēm vai ieņēmumiem, kuri nav saistīti ar gala lietotāju tarifiem,” secina Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis.

Viņš stāsta, ka ar strauju izmaksu palielinājumu saskaras visi reģiona tīklu uzņēmumi, tāpēc tarifu paaugstināšana jau ir notikusi abās kaimiņvalstīs. Lietuvas sadales sistēmas operators “Energijos Skirstymo Operatorius” tarifus pārskatīja šā gada jūlijā, savukārt Igaunijas sadales sistēmas operators “Elektrilevi” šogad tos ir pārskatījis jau vairākkārt – pieaugums ir noticis oktobrī, decembrī tam sekos nākamais, bet vēl papildu tarifa kāpums ir paredzēts no 2023. gada.

“Salīdzinot Latvijas tarifus mājsaimniecībām ar tarifiem Lietuvā un Igaunijā, šobrīd spēkā esošais tarifs Latvijā kopumā ir zemākais Baltijas valstīs. Pēc tarifa pārskatīšanas Latvijā būs augstākā abonēšanas maksa, savukārt zemākais tarifs par vienu piegādāto kilovatstundu. Līdz ar to jaunajam tarifam būs lielāka ietekme uz tiem lietotājiem, kuri patērē mazus elektroenerģijas apjomus, savukārt kāpums būs mazāk izteikts tiem lietotājiem, kuri patērē lielāku apjomu elektroenerģijas, kas, jāatzīst, no tīkla izmaksu struktūras ir taisnīgāk,” secina enerģētikas eksperts.

Tarifi var arī sarukt

Vislielākais pieaugums ir paredzēts aptuveni 350 licencētiem elektroenerģijas ražotājiem, kuriem jaudas maksa palielināsies par 570%. “Nākamais straujākais pieaugums ir mājsaimniecībām, bet uzņēmumiem daudzos gadījumos faktiskās izmaiņas var būt pat ļoti nelielas, it īpaši tad, ja elektroenerģijas patēriņš ir augsts.

Tas galvenokārt ir izskaidrojams ar faktu, ka iepriekšējā tarifā mājsaimniecību un uzņēmumu tarifi varēja būtiski atšķirties par sliktu uzņēmumiem, bet šobrīd tie ir izlīdzināti, un par līdzīgu pakalpojumu lietotājiem, neatkarīgi no to juridiskā statusa, būs jāmaksā vienādi,” skaidro G. Valdmanis.

Vērtējot jauno tarifu piemērošanu saules paneļu lietotājiem, kuri šogad veikuši lielus ieguldījumus AER uzstādīšanā, viņš atzīst, ka šo lietotāju apkalpošanas izmaksas nav atšķirīgas no citām lietotāju kategorijām, tāpēc viņiem nodrošināt tarifu priekšrocības būtu iespējams vienīgi uz citu lietotāju rēķina.

“Tam vajadzētu būt politiskam lēmumam, par kuru nevar vienpersoniski lemt tikai paši tīklu uzņēmumi,” spriež eksperts. Tā kā sadales un pārvades sistēmas tīklu operatori šā brīža situācijā ir spiesti pacelt tarifus, G. Valdmanis pieņem, ka vienīgais iespējamais risinājums varētu būt valdības iejaukšanās, proti, lēmums uz laiku kompensēt uzņēmumiem to darbības izmaksu sadārdzinājumu. “Vienlaikus ir jāpatur prātā, ka, samazinoties elektroenerģijas cenām vairumtirdzniecības tirgū, tīklu uzņēmumiem savi tarifi būs atbilstoši jāsamazina.

Tāpēc elektroenerģijas lietotājiem ar šobrīd ierosināto tarifu kāpumu, visticamāk, nebūtu jārēķinās kā ar paliekošu,” mierina eksperts. Plānots, ka jaunais sadales tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Vienlaikus, lai virzītu izmaiņas pakāpeniski un līdz ar to mazinātu kopējo tarifa maksas pieaugumu, ST iesniedzis SPRK priekšlikumu tarifa korekcijai un attiecīgi daļējam maksas pieaugumam jau no 2023. gada 1. janvāra.

Uzziņa

Saules paneļi – norakstāmi?

Gatis Lazda. Publicitātes foto

Atjaunīgās enerģijas ražotāja SIA “Evecon” valdes loceklis Gatis Lazda uzskata, ka jaunie “Sadales tīkla” tarifi sagraus saules paneļu uzstādīšanu mājsaimniecībās: “AS “Sadales tīkls” jaunais tarifu sadārdzinājuma projekts būtiski palielinās izdevumus visām Latvijas mājsaimniecībām, bet īpaši tas ir vērsts pret energoefektīvām mājsaimniecībām, kurām elektroenerģijas pieslēguma un piegādes izmaksas palielināsies līdz pat septiņām reizēm.

Bez ievērojamām valsts subsīdijām mājsaimniecībām vairs nebūs izdevīgi kļūt zaļākām, ieguldīt un uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanai, mainīt apkures veidu un izmantot elektrotransportu. Plānotās izmaiņas būs jauns šķērslis arī valstij svarīgo zaļās enerģijas lielo projektu attīstībai, jo uzkraus kārtējās papildu izmaksas, kas kavēs lētākas elektroenerģijas ražošanu.

Tarifu projektā paredzētā maksa elektroenerģijas ražotājiem palielinās par 570%. Lietuvā un Igaunijā šādus drakoniskus tarifus zaļajiem projektiem neviens neplāno uzlikt, un tas nozīmē, ka Latvija sistēmiski turpinās palielināt savu atpalicību no abām kaimiņvalstīm zaļās enerģētikas jomā. Šobrīd Lietuvā par elektroenerģijas ražošanu un nodošanu tīklā atsevišķa maksa nav jāmaksā, savukārt Igaunijā šī maksa ir gandrīz uz pusi mazāka.

Līdz šim Latvijas politika bija vērsta uz to, lai atbalstītu mājsaimniecību pāriešanu uz energoefektīvākiem un lētākas enerģijas risinājumiem, kā arī aizstātu ierastos apkures veidus ar zaļākiem risinājumiem. Atbilstoši visā valstī pēdējos gados pieauga to mājsaimniecību skaits, kas ir aprīkotas ar saules paneļiem, saules kolektoriem un siltumsūkņiem.

Paļaujoties uz šo valsts energoefektivitātes politiku un valsts atbalsta pieejamību, iedzīvotāji un uzņēmumi pēdējos gados veica nozīmīgus ieguldījumus savos mājokļos un uzņēmumos. Jaunie AS “Sadales tīkla” tarifi primāri sodīs visas tās mājsaimniecības, kas pēdējos gados ieguldīja energoefektivitātē un zaļās enerģijas risinājumos.

Plānotā rēķinu samazinājuma vietā tieši viņiem izmaksas nevis samazināsies, bet, gluži pretēji, pieaugs. Ar būtiskāko cenas pieaugumu tiks sodītas mājsaimniecības, kas izmantoja valsts atbalstu mikroģeneratoru, saules paneļu vai vēja ģeneratoru uzstādīšanai.

Programma paredzēja, ka uzstādīto saules paneļu un vēja ģeneratoru maksimālā atļautā ražošanas jauda nedrīkst pārsniegt 50% no pieslēguma maksimālās atļautās slodzes. Lai mājsaimniecības varētu saražot sev nepieciešamo elektroenerģiju un pēc iespējas vairāk uzkrātu vēlākai izmantošanai (NETO norēķinu sistēma), tām bija nepieciešams palielināt atļauto pieslēguma jaudu. Tagad tieši šīs mājsaimniecības sagaida visaug­stākais tarifu pieaugums.

Mājsaimniecības, kuras uzstāda mikroģeneratorus, plāno izveidot elektroauto uzlādes staciju un domā par apkures maiņas risinājumiem, tipiskā pieslēguma jaudas izvēle ir vismaz trīs fāžu 32A pieslēgums. Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka tieši šajā pozīcijā tiek plānots vislielākais tarifu pieaugums uz fiksēto komponenti vien līdz pat 350% apmērā.

Piedāvātais tarifu projekts paredz divus variantus – vai nu lielu maksu par jaudas uzturēšanu un mazāku cenu par pārvadi, vai arī pretēji – dārgāku pārvadi un lētāku jaudas uzturēšanu. Turklāt jaunajā tarifu projektā vairs nav paredzēts lētāks tarifs elektroenerģijas piegādei naktī. Mākslīgi sadārdzinot zaļās enerģijas ražošanas izmaksas, kārtējo reizi tiek likti šķēršļi Latvijas energoneatkarībai un tādu elektroenerģijas projektu attīstībai, kas iedzīvotājiem ilgtermiņā varētu nodrošināt lētāku elektrību. ”

