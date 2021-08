Madara Palameika Foto: Andrej IsakovicAFP/SCANPIX/LETA

“Emocionāli gan jutu spriedzi,” stāsta Olimpisko spēļu finālā iekļuvusī Palameika Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No trim Latvijas šķēpraidēm Tokijas olimpisko spēļu finālā iekļuva vien Madara Palameika, kura kvalifikācijā sasniedza 12. labāko rezultātu.

Palameika visos trīs metienos bija gana stabila, pēdējā no tiem šķēpu raidot 60,94 metrus, Latvijas rekordistei sasniedzot savu šīs sezonas labāko rezultātu. Tieši pēdējais metiens viņu ieveda finālā, tobrīd par 16 cm apsteidzot baltkrievieti Tatjanu Haladoviču.

Nervozēt gan nācās pamatīgi, jo A grupā Palameika bija ceturtā, bet B grupā astoņas sportistes meta tālāk. Viena no pēdējām, kas Madaru varēja atstāt aiz fināla svītras, bija divkārtējā olimpiskā čempione Barbora Špotākova no Čehijas, bet viņa no latvietes atpalika par 42 cm.

“Tehniskās nianses neaizgāja, kā vēlējos, jo ir ko pielabot. Katrs metiens bija citāds. Esmu diezgan labā formā, tāpēc cerēju, ka rezultāts būs. Emocionāli gan jutu spriedzi,” tā Palameika.

Diemžēl Anetei Kociņai un Līnai Mūzei olimpiskais starts beidzās pēc trim kvalifikācijas metieniem. Kociņas sniegumā varēja just uztraukumu – pirmajā metienā šķēps lidoja ārpus sektora, teju trāpot kādai no brīvprātīgajām palīdzēm, arī nākamie divi raidījumi bija izteikti pa labi, otrajā rīkam piezemējoties 58,84 metru tālumā, kas beigās deva 21. vietu.

Latvijas trio šīs sezonas līderei Mūzei klājās pavisam bēdīgi – īsti ne ieskrējiens, ne metiens, beigās ar 57,33 metriem ierindojoties 26. vietā 30 dalībnieču konkurencē. Mūze sektoru pameta nodurtu galvu, kamēr Rio olimpisko spēļu čempione Sāra Kolaka no Horvātijas, paliekot bez rezultāta, spēja pat pasmaidīt. Anete pēc sacensībām atzina, ka bijusi uztraukusies, bet neapstāsies un gatavosies nākamajām olimpiskajām spēlēm, tikmēr Līna sprieda, ja paliks sportā, tad krasi jāmaina viss, arī treneris (soms Kimmo Kinnunens).