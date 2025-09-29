Foto – Eva Pavia Gomez

“Esmu ļoti apmierināts.” Paralimpietis Aigars Apinis izcīna zelta medaļu Pasaules čempionātā Indijā 0

LA.LV
21:53, 29. septembris 2025
Ziņas Sports

29. septembrī Indijas galvaspilsētā Ņūdelī paravieglatlēts Aigars Apinis izcīnīja 1. vietu diska mešanā ar rezultātu 19.32 metri, sasniedzot arī savu šīs sezonas labāko rezultātu.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Tie ne tikai neuzsūcas organismā, bet arī bojā miega kvalitāti: trīs vitamīni, kurus noteikti nevajadzētu lietot pirms gulētiešanas
Kļūst skaidrs, kas lika Trampam mainīt savu attieksmi pret Ukrainu: viņam ir jauns uzbrukuma plāns
Kokteilis
Vērsis – maigums, Dvīņi – atklātība: lūk, ko katra Zodiaka zīme patiesībā vēlas attiecībās
Lasīt citas ziņas

Latvijas sportists savu startu iesāka pārliecinoši, teju visi mēģinājumi pārsniedza 19 metru atzīmi. Vislabākais mēģinājums Apinim izdevās 5. metienā, kad disks aizlidoja 19.32 metrus tālu, tikai par trim centimetriem apsteidzot viņa ciešāko sāncensi Andrē Rošu no Brazīlijas. Tiesa – Brazīlijas sportistam tomēr netika ieskaitīts pēdējais metiens, kas bija arī bija vistālākais no visiem 6 mēģinājumiem – 19.29 metri, un šobrīd brazīļa labākais rezultāts ir 18.79 metri.

“No sākuma, izmetot kā trešais, godīgi sakot, nebiju apmierināts. Biju gatavs 20 metriem vismaz. Bet karstums un mitrums deva savu un trūka asuma – un tas traucēja visiem konkurentiem. Mūsu sporta klasē ar kakla traumu šādos laika apstākļos ir ļoti grūti cīnīties. Bet izdarīju visu, ko varēju. Liku lietā savu 25 gadu sportista stāžu. Paldies trenerim Andrim Smočam, Guntai Ozoliņai, Mārim Urtānam par palīdzību un paldies visai LV komandai! Paldies Latvijas Paralimpiskajai komitejai un visiem, kuri pielika rociņu un turēja īkšķus – paldies, jums,” savu startu komentē Aigars Apinis.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Paļaušanās uz gudro palīgsistēmu gandrīz maksā dzīvību: autovadītājs Rīgā izraisa avāriju, ļaujot mašīnai pašai braukt
VIDEO. “Nekad mūžā neesmu tādu redzējis…” Latvieši ceļa malā sastopas ar laisku lāci
VIDEO. Negaidīts pavērsiens zobārsta kabinetā: bērns izbīļa dēļ rāpjas pa durvīm

“Darbiņš tika izdarīts, visās nometnēs kārtīgi pastrādāts. Gatavība bija ļoti laba, tāpēc cerējām uz augstāku rezultātu, bet pie šiem laika apstākļiem viss ir ļoti labi. Karstums bija par traku. Esmu ļoti apmierināts. Ticēju, ka būs uzvara, sanāca arī sīva cīņa, bet galvenais, ka esam labākie,” sava audzēkņa startu komentē treneris Andris Smočs.

Nākamie Latvijas sportistu starti gaidāmi 1. oktobrī, 2. oktobrī un 5. oktobrī. 1. oktobrī un 5. oktobrī Pasaules čempionātā startēs Diāna Krūmiņa, savukārt 2. oktobrī – lodes grūdējs Raivo Maksims.

Latvijas sportistu dalība Pasaules čempionātā paravieglatlētikā nebūtu iespējama bez Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas domes, IKT “BITE Latvija”, TV3 Latvija un ziedotāju atbalsta. Pateicamies visiem, kuri palīdz paralimpiešiem, lai Latvijas karogs lepni plīvotu starptautiskajās ārēnās!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Par medaļām priecājamies, bet paralimpiešiem piemērotu arēnu uzbūvēt vēl joprojām nespējam!” Burovs pārmet valdībai
“Es esmu lepns, jutu, ka kaut kam ir jābūt!” Apinis dalās emocijās pēc medaļas iegūšanas Parīzes paralimpiskajās spēlēs
Krimināls
FOTO. “Nav sliktākas sajūtas! Sirds dreb!” Garnadži izzaguši pilnīgi tukšu čempiona Apiņa garāžu, zaudējumi 40 000 eiro vērtībā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.