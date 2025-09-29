“Esmu ļoti apmierināts.” Paralimpietis Aigars Apinis izcīna zelta medaļu Pasaules čempionātā Indijā 0
29. septembrī Indijas galvaspilsētā Ņūdelī paravieglatlēts Aigars Apinis izcīnīja 1. vietu diska mešanā ar rezultātu 19.32 metri, sasniedzot arī savu šīs sezonas labāko rezultātu.
Latvijas sportists savu startu iesāka pārliecinoši, teju visi mēģinājumi pārsniedza 19 metru atzīmi. Vislabākais mēģinājums Apinim izdevās 5. metienā, kad disks aizlidoja 19.32 metrus tālu, tikai par trim centimetriem apsteidzot viņa ciešāko sāncensi Andrē Rošu no Brazīlijas. Tiesa – Brazīlijas sportistam tomēr netika ieskaitīts pēdējais metiens, kas bija arī bija vistālākais no visiem 6 mēģinājumiem – 19.29 metri, un šobrīd brazīļa labākais rezultāts ir 18.79 metri.
“No sākuma, izmetot kā trešais, godīgi sakot, nebiju apmierināts. Biju gatavs 20 metriem vismaz. Bet karstums un mitrums deva savu un trūka asuma – un tas traucēja visiem konkurentiem. Mūsu sporta klasē ar kakla traumu šādos laika apstākļos ir ļoti grūti cīnīties. Bet izdarīju visu, ko varēju. Liku lietā savu 25 gadu sportista stāžu. Paldies trenerim Andrim Smočam, Guntai Ozoliņai, Mārim Urtānam par palīdzību un paldies visai LV komandai! Paldies Latvijas Paralimpiskajai komitejai un visiem, kuri pielika rociņu un turēja īkšķus – paldies, jums,” savu startu komentē Aigars Apinis.
“Darbiņš tika izdarīts, visās nometnēs kārtīgi pastrādāts. Gatavība bija ļoti laba, tāpēc cerējām uz augstāku rezultātu, bet pie šiem laika apstākļiem viss ir ļoti labi. Karstums bija par traku. Esmu ļoti apmierināts. Ticēju, ka būs uzvara, sanāca arī sīva cīņa, bet galvenais, ka esam labākie,” sava audzēkņa startu komentē treneris Andris Smočs.
Nākamie Latvijas sportistu starti gaidāmi 1. oktobrī, 2. oktobrī un 5. oktobrī. 1. oktobrī un 5. oktobrī Pasaules čempionātā startēs Diāna Krūmiņa, savukārt 2. oktobrī – lodes grūdējs Raivo Maksims.
Latvijas sportistu dalība Pasaules čempionātā paravieglatlētikā nebūtu iespējama bez Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas domes, IKT “BITE Latvija”, TV3 Latvija un ziedotāju atbalsta. Pateicamies visiem, kuri palīdz paralimpiešiem, lai Latvijas karogs lepni plīvotu starptautiskajās ārēnās!