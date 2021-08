Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Facebook" bloķē Krievijas aģentūru, kas centās nomelnot Covid-19 vakcīnas







Sociālo mediju uzņēmums “Facebook” aizliedzis darboties savās platformās Krievijā bāzētai reklāmas aģentūrai, kas piedāvājusi blogeriem un influenceriem samaksu, lai viņi publicētu apmelojumus par “BioNTech/Pfizer” un “AstraZeneca” Covid-19 vakcīnām.

“Facebook” dzēsis 65 “Facebook” kontus un 243 “Instagram” kontus, kas saistīti ar aģentūru “Fazze”, kas darbojas no Krievijas kāda anonīma klienta vārdā.

Šie konti tika izmantoti, lai izplatītu maldinošu informāciju, kas grauj uzticību “BioNTech/Pfizer” un “AstraZeneca” Covid-19 vakcīnām. Vienā no kontiem tika publicēti apgalvojumi, ka “AstraZeneca” Covid-19 vakcīna pārvērtīs cilvēkus šimpanzēs.

Šo kontu mērķauditorija bija Indijā, Latīņamerikā un mazākā mērā arī ASV.

Krievija aktīvi reklamē ārvalstīs savu Covid-19 vakcīnu “Sputnik V”. Vairāki politologi tajā saskatījuši mēģinājumu vairot savu ģeopolitisko ietekmi. Taču “Facebook” pārstāvji nekomentēja iespējamos apmelošanas kampaņas motīvus.

“Fazze” arī sazinājās ar Vācijas un Francijas blogeriem un influenceriem, kuriem piedāvāja samaksu par maldinošas informācijai izplatīšanai.

Tomēr “Fazze” aktivitātes neguva lielu uzmanību internetā un daži ieraksti pat neizpelnījās nevienu komentāru. Taču “Facebook” pārstāvis norādīja, ka, neskatoties uz šīs apmelošanas kampaņas neveiksmi, tā nav maznozīmīga, jo tajā tika mēģināts iesaistīt sociālo mediju influencerus.

Tā kā sociālo mediju uzņēmumi ir uzlabojuši savas spējas atklāt un dzēst viltus kontus, dezinformācijas kampaņām nācies pielāgoties. Maksājot sociālo mediju influenceriem par dezinformācijas pārpublicēšanu, tiek nodrošināta iespēja nodot šo saturu influenceru auditorijai, taču pastāv risks, ka influenceri atteiksies vai, kā tas notika šajā gadījumā, publiski paziņos par mēģinājumu uzpirkt viņus.

“Facebook” izmeklēšanā noskaidrots, ka vairāki influenceri pārpublicēja “Fazze” materiālus, bet vēlāk izdzēsa tos, kad “Fazze” darbība nonāca atklātībā.

Viens no blogeriem, ar ko sazinājās “Fazze”, bija populārais franču videoblogeris Leo Grasē. Viņš tviterī publicēja no “Fazze” saņemto e-pasta vēstuļu ekrānuzņēmumus. Grasē maijā ziņu aģentūrai AP sacīja, ka viņam lūgts publicēt “Instagram”, “TikTok” un “YouTube” 45 līdz 60 sekunžu garu video, kurā kritizēti “BioNTech/Pfizer” vakcīnas mirstības rādītāji.

Kampaņai, no kuras viņš saņēmis šo pasūtījumu, bijis “kolosāls budžets”, tomēr starpniekaģentūra atteikusies nosaukt sava klienta vārdu, sacīja blogeris. Grasē atteicās no šī piedāvājuma un publiski pauda bažas par to.

Arī populārais vācu blogeris Marko Dročmans atklāja, ka saņēmis līdzīgu piedāvājumu.

“Fazze” piedāvājumā influenceri tika lūgti neminēt, ka viņiem tiek maksāts par satura publicēšanu.