“Fanu” pulciņš paplašinās: Krievija paziņo par vēl divu lielu valstu piedalīšanos “Zapad 2025” 0
Krievijas un Baltkrievijas apvienotajās militārajās mācībās “Zapad 2025” piedalās arī Indija, Irāna un citi Maskavas sabiedrotie, atsaucoties uz Kremli, otrdien ziņoja Krievijas propagandas kanāli.
Kremlis paziņojis, ka mācībās piedalās karavīri no Indijas, Irānas, Bangladešas, Burkinafaso, Kongo un Mali.
Jau ziņots, ka pagājušo piektdien sākās Krievijas un Baltkrievijas apvienoto stratēģiska līmeņa militāro mācību “Zapad 2025” aktīvā fāze, kuras norise ir paredzēta līdz 16.septembrim galvenokārt Baltkrievijas teritorijā.