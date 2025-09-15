Foto: nexta/x

Šodien sociālajos tīklos parādījās video un foto no negaidītiem ciemiņiem Baltkrievijā.

Video redzams, kā ASV virsnieki paspiež roku aizsardzības ministram Viktoram Hreņinam kopīgo Krievijas–Baltkrievijas militāro mācību laikā, kuras vēroja pārstāvji no 23 valstīm, tostarp ASV, Turcijas, Ungārijas un Ķīnas.

Uz Donalda Trampa sūtņa pagājušajā nedēļā notikušās vizītes pie Lukašenko un paziņojuma par sankciju mīkstināšanu fona šis žests izskatās ļoti simbolisks.

Tas, kas vēl vakar šķita neiespējams — Amerikas virsnieki Krievijas mācību laikā — tagad kļuvis par jauno realitāti.

Savs viedoklis par šo ir arī latviešiem.

Krišjānis raksta: “Ir lietas, kam grūti noticēt, bet tās patiešām notiek šajā brīdī – oficiāla ASV delegācija Baltkrievijā vēro teroristu valstu Krievijas un Baltkrievijas kopējās mācības. Vai es viens kaut ko nesaprotu? Varbūt jautājumi ir arī Jums?”

