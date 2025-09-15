Kopīgas vakariņas ar ieturēs? Latvieši spriež par pārsteiguma viesiem “Zapad 2025” 0
Šodien sociālajos tīklos parādījās video un foto no negaidītiem ciemiņiem Baltkrievijā.
Video redzams, kā ASV virsnieki paspiež roku aizsardzības ministram Viktoram Hreņinam kopīgo Krievijas–Baltkrievijas militāro mācību laikā, kuras vēroja pārstāvji no 23 valstīm, tostarp ASV, Turcijas, Ungārijas un Ķīnas.
Uz Donalda Trampa sūtņa pagājušajā nedēļā notikušās vizītes pie Lukašenko un paziņojuma par sankciju mīkstināšanu fona šis žests izskatās ļoti simbolisks.
Tas, kas vēl vakar šķita neiespējams — Amerikas virsnieki Krievijas mācību laikā — tagad kļuvis par jauno realitāti.
Savs viedoklis par šo ir arī latviešiem.
Krišjānis raksta: “Ir lietas, kam grūti noticēt, bet tās patiešām notiek šajā brīdī – oficiāla ASV delegācija Baltkrievijā vēro teroristu valstu Krievijas un Baltkrievijas kopējās mācības. Vai es viens kaut ko nesaprotu? Varbūt jautājumi ir arī Jums?”
Starptautiskās vienošanās dažreiz ir debīlas. Grūti noticēt arī tam, ka regulāri baltkrievu un krievu militāristu delegācijas brauc skatīties mūsu armijas bāzes un objektus, un mūsējie pie viņiem, bet ir arī tāds līgums.
— foobis (@fubardarbnica) September 15, 2025
Vai kopīgas vakariņas arī būs?
— Velga (@VelgaDrupa) September 15, 2025
Standarta prakse saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem. Kad Latvijai būs kodolieroči, arī piedalīsimies. Vēl nesen te Ili lidija zemu un fočēja visu. Virs Rīgas pirms gadiem 7 pēdējo reizi. Kā arī jeņķi Krievijā. Atvērtās debesis bija kādreiz, pirms Maidana
— Azlem (@Azlems) September 15, 2025
Bija liela jezga sacelta. Lukašenko ar Putinu grib teatrāli parādīt, ka krievu dronam “nebija ļaunu nodomu” kā teica Gaisa Spēku dirižablis – polkovņiks Masulis. 😅! Bet, tur gan nav ko redzēt. Solīto 100-150k vietā ir labi ja 30. Un arī vairāk OMD apmācība ar droniem.
— Alien InLV (@AlienInLV) September 15, 2025
Nu no vienas puses… mazāka iespējamība, ka tad notiks uzbrukums NATO
— Info (@ParToKasAktuals) September 15, 2025