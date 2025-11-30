Finanšu un nodokļu eksperts atklāj, ka arī aiznākamgad būs lielāka minimālā alga. Ar kādu summu varam rēķināties? 0
Jānis Hermanis, LDDK finanšu un nodokļu eksperts, TV24 raidījumā “Preses klubs” skaidro, ka minimālā alga arī aiznākamgad augs par 40 eiro jeb aptuveni 5%, kas ir samērīgs pieaugums, kas sedz inflāciju un palīdz atgūt strādājošo pirktspēju.
Hermanis stāsta, ka jau pagājušajā gadā tapa vienošanās par minimālās algas grafiku turpmākajiem trim gadiem. Tobrīd tie bija 700 eiro, tagad tie ir 740, nākamgad būs 780 un aiznākamgad — 820 eiro. Katru gadu tas ir 40 eiro solis, kas ir 5%.
“Tas ir samērīgs minimālās algas kāpums, ņemot vērā to, ka vidējās algas kāpums pēdējos gados ir bijis 5–10%. Tagad gan tas temps ir mazliet lēnāks,” skaidro eksperts.
Lai arī ir bijušas diskusijas, ka algas aug straujāk nekā produktivitāte, nekādus lielus riskus viņš nesaskata, jo minimālajai algai šāds pieaugums ir samērīgs.
Vēl svarīgs aspekts ir, ka šie 5% nosedz inflāciju. Inflācija šobrīd ir 4%, tad ar algas pieaugumu to sanāk nosegt. Hermanis skaidro, ka pēdējos gados ir bijis grūti, jo, lai arī algas palika lielākas, cenu kāpums bija straujāks, tāpēc daļai strādājošo pirktspēja nokritās.
“Tagad mēs atgūstam savu pirmskara pirktspēju — algas aug drusciņ, drusciņ straujāk nekā cenas, un tas ir labi no strādājošo viedokļa,” teic eksperts.