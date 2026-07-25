NATO jāgatavojas jau tagad: Madjāra pieci soļi jaunajai kara realitātei 0

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LA.LV
20:12, 25. jūlijs 2026
Viedokļi

Pieci būtiski soļi, kā NATO valstīm gatavoties dronu kara realitātei, balstīti Ukrainas pieredzē – šādus ieteikumus izceļ Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brovdi jeb “Madjārs”. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

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Viņš norāda, ka karš Ukrainā parādījis – bezpilota lidaparāti vairs nav tikai papildu līdzeklis, bet gan būtiska mūsdienu kaujas sastāvdaļa.

Madjāra minētie galvenie virzieni ir buferzonu izveide, optisko tīklu attīstība, specializēta pretdronu aizsardzība, bezpilota sistēmu brigāžu ieviešana un spēja veikt vidēja un liela attāluma triecienus.

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Slaidiņš uzsver, ka Ukraina šīs spējas attīstījusi vairāku gadu laikā. Sākotnēji tika izmantoti vienkāršāki komerciālie droni, bet vēlāk arvien lielāku lomu ieguva FPV droni, kas ļauj veikt precīzus triecienus.

Viņš skaidro, ka lielākais pārbaudījums ir dronu masveida izmantošana – lēti bezpilota lidaparāti var radīt problēmas pat modernām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras nav paredzētas simtiem vai tūkstošiem mērķu vienlaicīgai apturēšanai.

Pēc Slaidiņa teiktā, galvenā mācība NATO valstīm ir nepieciešamība pielāgoties jaunajai kara realitātei un attīstīt aizsardzības spējas dronu jomā jau tagad.

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