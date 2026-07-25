VIDEO. Ukraina veikusi vēsturisku desanta operāciju, izmantojot tikai robotus 0

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LA.LV
21:47, 25. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas bruņotie spēki veikuši unikālu un pasaulē pirmo zināmo pilnībā robotizēto amfībijas desanta operāciju, kurā jūras drons nogādāja un sekmīgi izsēdināja kaujas sauszemes robotu Krievijas okupētajā teritorijā.

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Par veiksmīgo operāciju paziņojusi Ukrainas 123. atsevišķā teritoriālās aizsardzības brigāde. Ukrainas aizstāvji pāri Melnajai jūrai attālināti vadīja jūras dronu, kurš nepamanīts sasniedza krievu okupētās pozīcijas stratēģiski svarīgajā Kinburnas kāpā, Hersonas apgabalā.

Nonākot krastā, no jūras drona platformas izbrauca bezpilota sauszemes transportlīdzeklis, kas bija bruņots ar ložmetēju. Brigādes publicētajos video kadros redzams, kā sauszemes robots tūlīt pēc izsēšanās atklāj uguni pret pretinieka mērķiem.

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Ukrainas militārpersonas neatklāj nedz izmantoto robotu modeļus, nedz arī konkrētos uzdevumus, taču uzsver, ka šis ir pirmais šāda formāta kaujas uzdevums pasaulē. Līdz šim Ukraina sekmīgi izmantojusi jūras dronus pretinieka flotes iznīcināšanai un sauszemes robotus bīstamākajās frontes līnijās, taču tagad abas šīs tehnoloģijas ir apvienotas vienotā triecienspēkā.

Bezpilota sauszemes mašīnas Ukrainā arvien biežāk pārņem bīstamākos uzdevumus – no munīcijas piegādes un ievainoto evakuācijas līdz mīnēšanai un tiešiem uzbrukumiem ienaidnieka pozīcijām, ražotājiem liekot uzsvaru uz lētām un masveidā ražojamām sistēmām.

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