“Mani vienīgo mulsina šo cepumu pildījums?” Zilie “Lidl” gardumi liek piecreiz lasīt aprakstu un tāpat nesaprast, kas uz etiķetes rakstīts 0
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kāds “Lidl” jubilejas produkts – zilie cepumi ar ķiršu garšas ābolu pildījumu. Ieraksta autore publicējusi foto ar koši zilajiem cepumiem un vaicājusi: “Mani vienīgo mulsina šo cepumu pildījums?”
Uz iepakojuma redzams, ka produkts ir limitētā daudzumā un pildījums aprakstīts kā “ar ķiršu garšas ābolu pildījumu”. Tieši šis formulējums komentētājus samulsināja visvairāk – kā ābolu pildījumam var būt ķiršu garša?
Komentāros netrūka joku. “Ķiršu garšas āboli…” ironizēja kāds lietotājs. Cits jautāja: “Zini to ābolu šķirni, kas izskatās pēc ķiršiem?” Vēl kāds piedāvāja savu versiju: “Ķiršu saldais?” Savukārt kāds komentētājs lakoniski rezumēja: “Paradīzes ābolīši.”
Daļu cilvēku vairāk pārsteidza nevis pildījums, bet pašu cepumu krāsa. “Un vēl zils!” rakstīja kāda komentētāja. Cita dalījās pieredzē ar šīs pašas zilās sērijas produktiem, norādot, ka pēc zilo ravioli ēšanas bērns tualetē esot ziņojis par “spilgti zilu” pārsteigumu. Komentētāja secināja – krāsvielas šajos produktos acīmredzot esot jaudīgas.
Tomēr ne visi bija kritiski. Kāds aicināja neiespringt: “Viss normāli, ņem tik ciet.” Vēl kāda komentētāja skaidroja, ka šādos cepumos bieži vien pildījumam izmanto ābolu biezeni ar aromatizētājiem un krāsvielām, un tas, ka norādīta ķiršu garša, nenozīmē, ka sastāvā obligāti jābūt ķiršiem.
Arī citi rakstīja, ka līdzīgi pildījumi cepumos nav nekas neparasts. “Lielākoties visos cepumu pildījumos tiek izmantots ābolu biezenis ar aromatizētājiem un krāsvielām,” norādīja kāda soctīklu lietotāja. Vēl kāds piebilda, ka viņu vairāk interesētu tieši āboli ar ķiršu garšu, nevis paši cepumi.
Bija arī tādi, kuri produktu jau bija pagaršojuši un atzina – garša esot laba. “Garšīgi cepumi. Nejutu ne ābolu, ne ķiršu garšu, kaut kāda povidla iekšā jau bija, bet tāpat bija labi,” rakstīja kāda komentētāja.
Šis produkts ir daļa no “Lidl” piecu gadu jubilejas kampaņas Latvijā. LA.LV jau 13. maijā rakstīja, ka pircēji sociālajos tīklos aktīvi apsprieduši jaunos “Lidl” zilos produktus, kas veikalu plauktos parādījušies limitētā daudzumā un izcēlušies ar vienu kopīgu pazīmi – ikoniski zilo krāsu.
Nevar aizmirst, ka jubilejas sezonai uzņēmums piesaistījis arī Lauri Reiniku, kurš īpaši kampaņai ierakstījis dziesmu, izmantojot melodiju no savas populārās dziesmas “Es skrienu”. “Lidl” norādīja, ka svētku laikā pircējus gaidīs ne tikai cenu piedāvājumi, bet arī dažādi pārsteigumi, aktivitātes un limitētas sērijas jaunumi.
Jaunākajā LA.LV publikācijā par “Lidl” cenu samazinājumiem vēstīts, ka mazumtirgotājs turpina samazināt regulārās cenas dažādām preču grupām, tostarp plašam saldējumu klāstam, kā arī higiēnas, mājsaimniecības, kafijas, tējas, piena, maizes, gaļas, riekstu, saldumu, jogurtu un siera produktiem.
Tāpēc zilie cepumi, kas sociālajos tīklos izraisījuši gan neizpratni, gan jokus, labi iederas “Lidl” jubilejas stratēģijā – pārsteigt pircējus ar produktiem, par kuriem runā. Vieniem tie šķiet amizants mārketinga triks, citiem – interesants jaunums, bet vēl kādam pildījuma nosaukums “ķiršu garšas ābolu pildījums” kļuva par dienas labāko mīklu.
Un, spriežot pēc komentāriem, šoreiz “Lidl” tiešām ir izdevies panākt galveno – pircēji produktu ne tikai pamana, bet arī aktīvi apspriež.