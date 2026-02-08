Milānas-Kortīnas olimpiādes tērpi

Liela apmēra naudas atmazgāšana? Tas neliedz olimpiešiem darināt parādes tērpus

21:26, 8. februāris 2026
Šonedēļ tika atklātas 25. Ziemas olimpiskās spēles Itālijā – Milānā un Kortīnā. Latviju tajā pārstāv 68 sportisti – vēsturiski lielākā delegācija. Reprezentatīvos tērpus mūsu komandai šajās spēlēs nodrošina uzņēmums “DJ Baltics”, kuru Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) izraudzījās pagājušajā gadā rīkotajā iepirkumā.

TV3 raidījums “Nekā personīga” noskaidrojis, ka pastarpināti firmas patiesā īpašniece bijusi saistīta ar cilvēku, kurš figurējis policijas izmeklēšanā par nelegālo cigarešu izplatīšanu.

Latvijas olimpiskajai delegācijai reprezentatīvos tērpus nodrošina uzņēmums “DJ Baltics”. Tā patiesā labuma guvējai Lietuvas pilsonei pieder citas firmas, kurās figurējis arī ar cigarešu kontrabandas tīklu saistīts cilvēks.

Konkursā pieteicās tikai viena firma “DJ Baltics”. Tai pieder veikalu tīkls “Dan John”. Tas mēteļus, žaketes, bikses sportistiem piedāvāja piegādāt par 36 000 eiro bez PVN.

Vairāk par situāciju skatieties pievienotajā video.

