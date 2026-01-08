Gatis Krūmiņš: Es politiķiem pārdotu šo ideju, jo mums nenovēršami tuvojās šis izšķirošais brīdis 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Dr.hist., Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš aktualizēja jautājumu, par kuru Latvijā, viņaprāt, joprojām tiek runāts pārāk piesardzīgi – pilnīgu kontaktu pārtraukšanu ar Krieviju, arī tad, ja tas nozīmē īstermiņa ekonomiskus zaudējumus. Viņš uzsver, ka Latvija tuvojas būtiskam izvēles brīdim, kuru vairs nav iespējams atlikt.
Krūmiņš raidījumā skaidro, ka sabiedrībai un politiķiem būtu jābūt gataviem skaidri parādīt kurā pusē Latvija patiesībā atrodas un kur tā vēlas būt ilgtermiņā. Viņaprāt, ilūzijas par normālu sadzīvošanu ar Krieviju pēc kara Ukrainā ir bīstamas un maldinošas.
“Es kādam pārdotu ideju par to, kas mums nenovēršami tuvojās, izšķiršanās vai mēs pārgriežam pēdējo nabassaiti ar Krieviju,” sacīja Krūmiņš.
Viņš uzsver, ka pat iespējams pamiers Ukrainā nedrīkst kļūt par ieganstu atgriezties pie iepriekšējās kārtības, it kā nekas nebūtu noticis.
“Ja Ukrainā būs kaut kāds pamiers, tas nenozīmē, ka mēs tagad atvērsim robežu, visi brauks iekšā un startēs olimpiskajās spēlēs, nē,” norāda Krūmiņš.
Viņš atgādina, ka Latvija jau šobrīd faktiski atrodas jaunā dzelzs priekškara vienā pusē, taču vienlaikus joprojām saglabā ekonomiskas saites ar Krieviju, kas, viņaprāt, ir pretrunā ar valsts stratēģiskajām interesēm.
“Vajag kādu, kas drosmīgi pateiktu, ka nevis tikai krievi nāk, bet metam pie malas. Taisām robežas ciet, aizliekam to visu ciet un pārslēdzamies uz kaut ko citu,” skaidroja Krūmiņš.
Vienlaikus viņš atzīst, ka šāds ceļš nebūtu vienkāršs un prasītu sabiedrībai pieņemt arī ekonomiskus zaudējumus. Taču, viņaprāt, tie ir samērīgi, ja skatās uz valsts drošību un neatkarību ilgtermiņā.