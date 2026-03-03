Vai situācija var kļūt vēl bīstamāka? Eksperte par iespējamiem notikumiem Irānā 0

21:21, 3. marts 2026
Nav nekādu garantiju, ka Irāna nākotnē attīstīsies Rietumiem vēlamā virzienā. Iespējami dažādi scenāriji – var pie varas nākt sadarbībai atvērtāks vadonis, bet tikpat labi var saglabāties pašreizējā politika vai pat rasties vēl radikālāks režīms. TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” izteicās politoloģe, RSU programmu direktore Lelde Metla-Rozentāle.

Viņa norādīja, ka valstī var arī izcelties pilsoņu karš.

Turpmākā attīstība lielā mērā ir pašas Irānas rokās – atkarīga no iekšpolitiskajiem procesiem un izvēlēm, ko valsts pieņems.

Plašāk pievienotajā video!

