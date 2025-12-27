“Viņam nekas nav, kamēr es to neapstiprinu.” Tramps gatavojas uzņemt Zelenski 2
Baltais nams oficiāli apstiprinājis, ka ASV prezidents Donalds Tramps svētdien, 28. decembrī Floridā tiksies ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski.
Divpusējā tikšanās notiks Palmbīčā plkst. 15:00 pēc vietējā laika (plkst. 22:00 pēc Latvijas laika).
Trampa privātā rezidence Mar-a-Lago atrodas netālu no Palmbīčas.
“Nu, es domāju, ka mums ir labas izredzes… Es domāju, ka viņi vēlas to darīt tagad, un es domāju, ka arī Krievija to vēlas. Bet katru reizi, kad viena puse to vēlas, otra puse to nevēlas,” Tramps telefonsarunā laikrakstam “The NewYork Post” komentēja gaidāmo tikšanos.
Viņš arī atkārtoti uzsvēra, ka ir atrisinājis astoņus karus, taču atzina, ka Krievijas un Ukrainas karš ir vissarežģītākais no visiem. “Bet es domāju, ka mēs to pārvarēsim,” uzsvēra Tramps.
Kā atgādina izdevums, Zelenskis līdzi ņems jaunu 20 punktu miera priekšlikumu – variantu no 28 punktu plāna, ko novembrī izstrādāja Trampa sarunu vedēji Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners.
Vienlaikus medijs norāda, ka Trampa gaidāmās tikšanās norises vieta – prezidenta īpašumā Palmbīčā – var atšķirties no Zelenska iepriekšējām vizītēm Baltajā namā.
“Tramps ir pazīstams ar to, ka laipni uzņem pasaules līderus un izmanto šo grezno norises vietu kā fonu, lai mēģinātu ietekmēt savus viesus,” rakstīts publikācijā.
Tramps bieži piemin Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina vizīti 2017. gadā, kad pirms gaisa triecienu paziņošanas Sīrijai pacienāja viņu ar gardu desertu, tādējādi demonstrējot militāro spēku.
“Mums bija visskaistākais šokolādes kūkas gabals, kādu jebkad esat redzējuši, un prezidents Sji to baudīja,” neilgi pēc tam atcerējās Tramps. “Viņš ēda savu kūku. Un viņš klusēja.”
Zelenskis līdzi ņems jaunu 20 punktu miera plānu. Tajā iekļauts priekšlikums izveidot demilitarizētu zonu. Paredzams, ka sanāksmē uzmanība tiks pievērsta arī ASV drošības garantijām.
Tomēr intervijā ar “Politico” Tramps pauda vienaldzību pret Zelenska jaunāko iniciatīvu un nesteidza apstiprināt Ukrainas prezidenta priekšlikumu.
“Viņam nekas nav, kamēr es to neapstiprināšu. Tāpēc paskatīsimies, kas viņam ir,” paziņoja Tramps.