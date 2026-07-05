Saka, ka pēc negaisa vienmēr ir saule: bet kādu laiku rīt sola sinoptiķi? 0
Naktī uz pirmdienu daudzviet Latvijā līs un vietām turpināsies pērkona negaiss, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Naktī debesis turpinās klāt mākoņi, kas daudzviet atnesīs lietu, bet lokāli arī pērkona negaisu un stipras lietusgāzes.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, bet no rīta jūras piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē (m/s). Gaiss atdzisīs līdz plus 12, plus 16 grādiem.
Rīgā laiks būs mākoņains, un palaikam uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 12, plus 14 grādiem.