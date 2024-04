Tā izskatās mūsu kauli zem mikroskopa. Foto: David Gregory & Debbie Marshall / wellcome collection

FOTO. Nekad neatpazītu! Kā mūsu orgāni izskatās zem mikroskopa







Pirmais mikroskops izgudrots 17. gadsimta sākumā Nīderlandē. Šoreiz neiedziļināsimies faktos un vēstures lappusēs, bet skaidrs ir viens, ka mikroskops noteikti pats par sevi ir īstais instruments, lai cilvēks labāk izprastu ne tikai apkārtējo pasauli, bet arī pats sevi.

Portāls brightside.me apkopojis 15 fotogrāfijas ar dažādām ķermeņa daļām, parādot, kā tās izskatās tūkstošreiz palielinātā izskatā.

Ja fotogrāfijām nebūtu norādīts attiecīgais orgāns, diez vai kāds to atpazītu, jo lielākā daļa no tiem atgādina abstraktus mākslas darbus, asas un neizprotamas formas, apstiprinot, ka katrs no mums ir vesels mākslas darbs. Ne mazāk interesanti ir arī dažādi procesi, kas notiek ķermenī!

Mēle

Foto: Alex Andic

Zobs

Foto: David Gregory & Debbie Marshall / wellcome collection

Tievā zarna

Foto: S. Schuller / wellcome collection

Sirds koronārā artērija

Foto: Sergio Bertazzo, Department of Materials, Imperial College London / wellcome collection

Āda

Foto: David Gregory & Debbie Marshall / wellcome collection

Acs tīklene

Foto: John Dadian

Veselas plaušas

Foto: David Gregory & Debbie Marshall / wellcome collection

Plaušu vēzis

Foto: Chris Bhagwandin

Asinis

Foto: NASA

Ovulācija

Foto: Samantha Zipporah

Viens mats

Foto: Fun Science

Neironi

Foto: John Dadian

Aplikums uz zoba

Foto: Abdul Baseer

Kauls

