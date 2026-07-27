VIDEO. “Tev ir tikai četras dienas…” Jaunā māmiņa parāda realitāti, ar kādu jaundzimušai meitenītei jāsaskaras Krievijas uzbrukuma dēļ 0

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LA.LV
23:14, 27. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Kāda vien četras dienas veca jaundzimusī meitenīte savu pašu pirmo nakti mājās bija spiesta pavadīt, klausoties sprādzienu trokšņos, kamēr Krievija kārtējo reizi izvērsa nežēlīgu gaisa uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kijivai.

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Ar šo sirdi plosošo un skaudro stāstu sociālajā tīklā “Instagram” dalījusies mazulītes māte Arina, publicējot emocionālu video materiālu, kas spilgti parāda šausmīgo realitāti, ar kādu ikdienā jāsaskaras ukraiņu ģimenēm.

“Tev ir tikai četras dienas. Šī ir tava pirmā nakts mājās. Tai vajadzēja būt priecīgai gan tev, gan mums, taviem vecākiem. Taču kaimiņvalsts nav nekas vairāk kā sabiedrības pabiras,” savā personīgajā profilā raksta jaunā māmiņa, nespējot slēpt sarūgtinājumu un sāpes par to, ka meitas dzīves pirmajiem mirkļiem drošībā un mierā ir pārvilkta svītra.

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Publicētie kadri un mātes vēstījums acumirklī izsaukuši plašu rezonansi un tūkstošiem cilvēku atbalsta komentāru visā pasaulē, kārtējo reizi atgādinot par kara nežēlīgo cenu, ko visvairāk maksā tieši visneaizsargātākie — bērni.

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