FOTO. “Tas bija tā, it kā viņi mani vienkārši nogalinātu!” Madonna atklāti runā par savas dzīves briesmīgākajām dienām 0
Amerikāņu popmūzikas ikona Madonna nesen atzinusi, ka viņai bijušas domas par pašnāvību, kad viņa cīnījās par dēla aizbildnību pēc šķiršanās no britu kinorežisora Gaja Ričija. Šis fakts tika atklāts podkāstā “On Purpose with Jay Shetty”, kur dziedātāja dalījās ar sirdi plosošiem atmiņu stāstiem par vienu no grūtākajiem periodiem viņas dzīvē.
2016. gadā, kad Madonnas 16 gadus vecais dēls Roko pārcēlās pie sava tēva uz Londonu viņas “Rebel Heart Tour” laikā, sākās īsta cīņa par bērna aizgādību.
Madonna atzina, ka šis periods bija vēl sāpīgāks nekā šķiršanās no vīra: “Es teiktu, ka, iespējams, viens no sāpīgākajiem brīžiem manā dzīvē, kad es īsti neredzēju izeju, bija cīņa par mana dēla aizgādību. Mana laulība neizdevās – daudzu cilvēku laulības neizdodas; viņi apprecas ar neīstajiem cilvēkiem. Viņi nav saderīgi. Viņi nav domāti viens otram. Bet, kad kāds mēģina man atņemt bērnu… Tas bija tā, it kā viņi mani vienkārši nogalinātu.”
Zvaigzne atklāja, ka turnejas laikā bieži jutusies saspringta, it kā tuvojoties pasaules galam. Viņa atzina, ka tikai “garīgā dzīve” palīdzēja viņai tikt cauri šim periodam.
Tagad Madonna saka, ka viņai ir ciešas attiecības ar dēlu Roko, un viņa ir spējusi pārvarēt pagātnes sāpes.
Madonna un Gajs Ričijs apprecējās 2000. gada 22. decembrī Skotijā, un viņu laulība, kas ilga gandrīz astoņus gadus, bija viena no visvairāk apspriestajām savienībām šovbiznesā. Pārim bija dēls Roko, un viņi arī kopīgi audzināja adoptētu zēnu Deividu Bandu no Malāvijas.
Lai gan sākumā viņi aktīvi piedalījās sabiedriskos pasākumos, laika gaitā attiecībās sāka rasties spriedze. 2008. gada oktobrī pāris oficiāli paziņoja par šķiršanos, ko pavadīja sarežģīti juridiskie un finansiālie pasākumi, tostarp bērnu aizgādības jautājums.