SIGULDA ZOO ziemā

FOTO. "To, ko var redzēt ziemā, ne vienmēr varēs redzēt vasarā" – SIGULDA ZOO dzīvnieku nedarbi un ikdiena ziemā







Lai gan ierasts, ka lielākā daļa no mums uz zoodārzu dodas vasaras mēnešos, tomēr ir vairāki iemesli, lai turp dotos arī šobrīd, jo pašlaik tur iespējams redzēt lietas, ko vasarā neredzēsiet. Plašāk par zoodārzu ikdienu ziemā, par to, vai dzīvniekiem sniegā nav auksti un dzīvnieku nedarbiem uzzinājām sarunā ar SIGULDA ZOO vienu no saimniekiem Danielu Kalvišu, kurš kopā ar Sandiju Baļčūnu vairāk nekā pirms gada netālu no Siguldas izveidoja zoodārzu, kas īsā laikā izpelnījies lielu apmeklētāju interesi.

Vai dzīvniekiem ziemā nesalst?

Lai gan daudziem no mums šķiet, ka kamielim noteikti vajag siltumu, patiesībā ir divu veidu kamieļu. Divkupru kamieļi, kas dzīvo, piemēram, Kazahstānā, tur ziemā dzīvo pat –40 grādu temperatūrā, līdz ar to mūsu ziemas viņiem šķiet pat maigas.

Daudzi mūsu dzīvnieki saulainu ziemu bez nokrišņiem izbauda pat vairāk nekā karstu vasaru, jo šobrīd nav kukaiņu, nav karsti un viņi jūtas omulīgi, tāpēc viņi pat teju visu ziemu labprāt pavada ārā.

Bez tam – valabiji un ķenguri jau paaudžu paaudzēs dzīvo Eiropā un jau no mazuļa vecuma ir pieraduši pie ziemas. Protams, ja ārā ir -15 vai -20 grādi, tad viņiem salst un viņi labāk uzturas telpās.

Kuri no jūsu dzīvniekiem ir lielākie siltummīļi?

Mērkaķu mājā mums ir mazie mērkaķīši, surikāti un lemuri – no oktobra viņi ir iekštelpās un tur arī paliek līdz maijam. Telpās viņiem tiek nodrošināts +25 grādu siltums, un viņi vispār neuztraucas par to, kas notiek aiz loga.

Mēs, izvēloties dzīvniekus zoodārzam, centāmies, lai viņi ir tādi, kas visu gadu jūtas labi. Jo ir jau arī otra galējība – polārlāči un ziemeļbrieži – kuriem mokošas ir tieši vasaras un siltums.

Un vēl kāds princips – vienmēr ļaujam dzīvniekiem pašiem izvēlēties, kur viņi jūtas labāk – vienmēr ir iespēja doties telpās. Tā viņi paši izlemj, vai grib būt ārā vai tomēr kādā siltākā vietā.

Vai ziemā cilvēki nāk uz zoodārzu? Kā finansiāli izdzīvot ziemas sezonu?

Ziemeļeiropā būtībā visi zoodārzi darbojas vienādi. Sezona ilgst no maija līdz septembrim, un šajā laikā atnāk 80-90% no visiem gada apmeklētājiem. Pārējos mēnešos atnāk atlikušie 10-20%. Līdz ar to vasarā ir jāsakrāj spēkus ziemai.

Ziema ir klusais periods, taču turpinām strādāt un ar brīvdienu apmeklētāju atbalstu spējam nosegt pamatvajadzības.

Kāpēc ir vērts ziemā doties uz zoodārzu?

Ziemā te ir daudz mierīgāks, ir mazāk cilvēku, pastaigas ir mierīgākas. Arī dzīvnieki jūtas brīvāk, viņu ikdienas ritms ir tuvāks dabā ierastajam, līdz ar to apmeklētāji labāk var novērot viņu uzvedību.

To, ko var redzēt ziemā, ne vienmēr varēs redzēt vasarā. Ziemā daudziem dzīvniekiem mainās kažoki – ja vasarā kamielis ir teju pliks, tad ziemā viņam ir bieza vilna un viņš izskatās īpaši labi. Jau no februāra arī sākas mazuļu liks – šobrīd dzimst mazuļi kazām, valabijiem, ķenguriem somās ir ķengurēni, bet putniem sācies riesta laiks, tāpēc ir skaistas un atvērtas astes praktiski visu dienu. Augustā neko tādu neredzēsiet!

Tomēr ziemā vislabāk braukt uz zoodārzu saulainās dienās bez nokrišņiem, jo tādas vislabāk patīk gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.

Vai zoodārza ikdienā gadās arī kādi kuriozi?

Protams! Tādu ir daudz.

Mums ir kamielis, kurš ir samērā jauns. Viņš ne vienmēr cilvēku laipnību izmanto godīgi. Ja ar viņu grib fotografēties, bet nepacienā ar gardumiem, viņš mēdz kļūt nešpetns un nočiept, piemēram, cepuri, pēc tam skriet prom. Ir diezgan grūti pēc tam sarunāt, lai viņš laupījumu atdotu.

Arī mērkaķīši uzvedas līdzīgi – no kopēju kabatām mēdz tik paņemtas atslēgas vai brilles, pēc tam ir diezgan ilgi jācenšas sarunāt, lai šie priekšmeti tiktu atgriezti.

Kā vispār dzīvnieki uztver apmeklētājus?

Ja cilvēkiem šķiet, ka uz zoodārzu dodas apskatīt dzīvniekus, tad dzīvniekiem būtībā šķiet tieši pretēji. Viņi zina savu darba laiku – plkst.11.00 jau veikuši savus rīta rituālus un sāk gaidīt cilvēkus, bet plkst.16.00 jau paliek rāmi un dodas nojumēs, jo darba laiks ir beidzies.

Zoodārzs ir dzīvnieku teritorija, uz cilvēkiem viņi skatās kā uz brīnumiem – cilvēku klātbūtne, barošana piepilda dzīvnieku ikdienu.