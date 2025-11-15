“Mums ir visas iespējas, ja strādāsim!” Šlesers cer uz esošās valdības krišanu 0
Partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderis Ainārs Šlesers aicina valdošās koalīcijas partiju Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un opozīcijas partijas Nacionālā apvienība (NA) un “Apvienotais saraksts” (AS) vienoties par kopīgu sadarbību, turklāt vēl esošā Saeimas sasaukuma laikā, sestdien partijas kongresā paziņoja politiskā spēka līderis.
Šlesers cer uz esošās valdības krišanu un tādā gadījumā vēlētos, lai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tieši viņu nominētu premjera amatam. Šlesers aicina jau tagad citas Saeimā pārstāvētas partijas pozicionēties un paust savu izšķiršanos par vēlamajiem sadarbības partneriem.
Ja parlamentā pārstāvētās partijas tomēr vēlēšoties sadarboties ar “Jauno vienotību”, tad viņš aicina tos cilvēkus, kuri nevēlas atbalstīt LPV, savu balsi atdot “par režisoru Alvi Hermani”, kurš piedalās politiskās organizācijas “Bez partijām” dibināšanā. Šlesers uzskata, ka Hermanis esot tāds partneris, kurš esot vajadzīgs LPV un ar Hermani varot veidot valdību.
LPV līderis nākamajās parlamenta vēlēšanās nākamā gada rudenī cer iegūt ap 300 000 vēlētāju balsu. Salīdzinoši 14.Saeimas vēlēšanās LPV saņēma aptuveni 57 000 jeb 6,24% vēlētāju balsu, kas tai deva deviņas vietas parlamentā. Kopumā vēlēšanās pirms trim gadiem nobalsoja ap 916 000 vēlētāju.
“Mums ir visas iespējas, ja strādāsim,” lēsa Šlesers, kurš piesauca kādu pētījumu, kurā viņš esot populārākais premjera amata kandidāts.
Nedēļas sākumā uzņēmums “Gemius” bija izplatījis aptaujas rezultātus, kas liecināja, ka Šlesers ir nedaudz populārāks premjera amata kandidāts nekā Siliņa, tomēr atbalsts abiem bijavien ap 11%, kamēr vairāk nekā ceturtdaļai aptaujāto nebija viedokļa šajā jautājumā.
Šlesers kritizēja Saeimā pārstāvētās partijas, kas esot nodevušas savus vēlētājus. Siliņas vadītā valdība vēl turoties, pateicoties Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS). ZZS būtu jāizlemj, vai tā ir gatava mainīt valdību, vai arī turpinās būt pie varas “progresīvā vienotība”, klāstīja Šlesers.
“Ja ZZS paliks kopā ar “Jauno vienotību” un “Progresīvajiem”, tad es aicinu visus ZZS atbalstītājus nebalsot par šo partiju. Tāda pati izšķiršanās būs arī “Nacionālajai apvienībai” un “Apvienotajam sarakstam”, kuru atbalstītājiem jāizlemj, vai ir vērts balsot par šīm partijām,” paziņoja Šlesers.
Šlesers aicināja nākamajā parlamenta sēdē balsot par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Artim Švinkam (P). Ja Švinka “tiek padzīts”, tad nākamajā dienā “vācam parakstus par neuzticības uzteikšanu visai Siliņas valdībai”, iecerējis opozīcijas politiķis.
“Es piedāvāju citu risinājumu. Valdības nomaiņai jānotiek tūlīt. Ja ZZS nebalsos par Siliņas valdības gāšanu, tad uzņemas atbildību, ka paliek “progresīvā vienotība” ar visām vērtībām. Savukārt NA un AS skaidri jāpasaka, vai ir gatavas iet koalīcijā ar “Jauno vienotību” un “Progresīvajiem”,” klāstīja Šlesers, kura vadītā partija neesot gatava sadarboties arī ar partijām “Stabilitātei!” un “Suverēnā vara”. LPV aicina krievvalodīgos vēlētājus apvienoties “zem LPV un premjera amata kandidāta Šlesera”.
Savukārt JV nesen pasūtīta SKDS aptauja, ar kuru sociālajos tīklos dalījušies partijas atbalstītāji, liecina, ka sadarbību ar LPV pozitīvi vai drīzāk pozitīvi vērtē Latvijas Krievu savienības vēlētāji – 38%, “Suverēnās varas” vēlētāji – 32%, “Stabilitātei” atbalstītāji – 26%.
No AS atbalstītājiem sadarbību ar LPV pilnībā vai drīzāk atbalsta 22%, bet pret ir 51%, no ZZS atbalstītājiem – 17% par un 49% pret, savukārt no NA atbalstītājiem – 14% par šādu sadarbību un 71% pret. JV un “Progresīvo” atbalstītāju vidū sadarbību ar LPV atbalsta mazāk nekā 3% aptaujāto.
Partija nevarot pieļaut, ka bērni “tiek atdoti LGBT ideoloģijai”. Šlesers esot gatavs uzņemties iniciatīvu un izveidot jauniešu organizāciju zem LPV, kurā pulcētos jaunieši un rastos jauni līderi, kas vēlas valstī kaut ko mainīt un sasniegt. Iespējams, ka šie jaunieši tiks iekļauti partijas Saeimas vēlēšanu sarakstā.
Tāpat Šlesers rosināja “pamodināt” sievietes un mātes, tāpēc esot nepieciešams veidot sieviešu kustību, kas varētu būt saistīta ne tikai ar LPV, bet strādātu ārpus partijas “pie dažādu labu ideju realizēšanas”. Līderība šīs kustības veidošanā tikšot uzticēta Saeimas LPV frakcijas vadītajai Lindai Liepiņai.
Pēc Šlesera runāja vairāki LPV deputāti Saeimā. Liepiņa emocionālā runā atcerējās savu bērnību un tolaik piekoptās tradīcijas un patriotismu. Savukārt Ramona Petraviča atgādināja par ģimenes vērtībām un to, lai bērniem netiktu mācīta sveša ideoloģija.
Edmunds Zivtiņš apgalvoja, ka partijas pamatā esot vērtības, “jo mūs neinteresē amati”. Zivtiņš kritizēja augstās pārtikas un elektrības cenas, valdības rīcību “nopļekarēt” aizņemtu naudu un idejas par obligāto dienestu sievietēm.
LPV kongresā nenotika partijas vadības pārvēlēšana.