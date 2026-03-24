Pagājušā nedēļā portālā jau rakstījām par apņēmīgiem ļaudīm, kuriem izdevies aizturēt kādu indiešu studentu, kurš bijis gatavs, visticamāk, seksuāli izmantot 14 gadus jaunu latviešu meiteni. Iegūto informāciju viņi nodeva policijai.
Minēto video saņēmām anonīmi no kāda aculiecinieka, taču pēc publikācijas ar mani sazinājās divi vīrieši, kuri piedalījās šajā operācijā – Pauls Zavadskis un Frīdrihs Esterreihs. Viņi piekrita pastāstīt nedaudz vairāk par notikuma detaļām, kā arī dalījās ar ekrānuzņēmumiem.
Kā viss sākās?
Ideja ko sāktu uzsākt, radās Paulam, viņam arī piederēja “Telegram” konts, uz kuru vēlāk nu jau bēdīgi slavenais, Latvijā dzīvojošais indietis rakstīja. Pauls stāsta: “Tobrīd Frīdrihu pat vēl nepazinu, taču biju pamanījis, ko viņš liek sociālajos tīklos, un nojautu, ka domājam līdzīgi, esam kategoriski pret to, ka mūsu valstī arvien biežāk sastopamas kļūst pilnīgi nenormālas lietas, piemēram, pedofīlija. Tā nu uzrakstīju Frīdriham, viņš ātri vien piekrita un sākām domāt, ko varam darīt.”
Paula teikto papildina Frīdrihs: “Daudzi, kas uzzināja par mūsu nodomu, atbalstīja. Jo īpaši tie, kam pašiem ir bērni. Daudzi gribēja pievienoties, bet galu galā kopā bijām septiņi cilvēki, kuri bija reāli gatavi ko darīt lietas labā. Bija arī kāds, kurš mūs apsūdzēja rasismā, taču tam nav nekāda pamata, jo patiesībā nebija pat nozīmes, no kurienes ir šis cilvēks, svarīgāk šķita fiksēt, kādu pārkāpumu viņš ir gatavs izdarīt.”
Plānošana
Viss ticis apdomāts – Pauls, Frīdrihs un viņu domubiedri skatījušies, ar kādām metodēm strādā dažādas organizācijas, piemēram, ASV policija. Viņi izveido viltus profilus it kā meiteņu vārdā iepazīšanās saitos, kad sākas kāda sarakste, paziņo, ka meitene ir nepilngadīga. Tālāk jau nereti saruna aiziet uz seksuālo tēmu.
Izpētot Latvijas likumdošanu, Pauls sapratis, ka Latvijā pastāv arī virkne ierobežojumu, kas jāņem vērā. Piemēram, šādā eksperimentā ir bīstami iesaistīt tiešām nepilngadīgus cilvēkus, tāpēc nolemts par nepilngadīgu uzdot meiteni, kura izskatās ļoti jauna, taču patiesībā ir jau pilngadīga.
Kā viss notika?
Operācija notikusi iepazīšanās vietnē “Telegram” aplikācijā, kur sarunas uzsāktas ar vairākiem cilvēkiem. Ar konkrēto indieti viss raisījies viegli. Kad “meitene” pateikusi, cik viņai ir gadu, indietis mierinājis, ka vecums ir tikai skaitlis, nekas vairāk.
Lūk, arī ekrānuzņēmumi no viņu sarakstes! Īsumā latviski atstāstot saturu, sarakstē indiešu students paudis vēlmi pēc seksuālām attiecībām ar savu “nepilngadīgo” sarunu biedreni, jautājis, vai viņai patīk skūpstīties, rosinājis kļūt par viņa meiteni. Šī gan ir vien daļa no kopējās satakstes.
Kad indietis gribēja tikties, piesaistītā meitene arī bija tam gatava, taču viņai bija spēcīga aizmugure – 7 cilvēki, kuri sekoja visam līdzi, lai nepieciešamības gadījumā steigtos meitenei palīgā. Indietis dzīvo uz Blaumaņa ielas.
“Tur neuzkrītoši tuvumā biju arī es, Pauls sekoja no mugurpuses. Mēs visi telefonā dalījāmies ar savām lokācijām, lai nemitīgi zinātu, kur katrs atrodas. Mūsu meitene satikās ar indieti, viņš viņu aicināja uz savu dzīvokli, un ir skaidrs, kādi bija viņa tālākie mērķi, jo tie arī sarakstē jau bija noprotami. Mēs nekādu agresiju nepiekopām, vienkārši apturējām viņus, un puisim ātri kļuva skaidrs, ka viņš ir iekļuvis nepatikšanās. Sāka stāstīt, ka grib te turpināt studēt, atzina savu vainu, taču mēs bijām apņēmības pilni,” dalās Frīdrihs.
Un kas notika tālāk? Pauls stāsta: “Mēs izsaucām policiju, uzreiz indietis tika nopratināts, mēs devām savus paskaidrojumus, niansēti izstāstot visu notikušo. Indietis tika atbrīvots, jo policijai pagaidām nepietika iemesla viņu aizturēt, jo meitene, ar ko viņš tikās, patiesībā jau bija pilngadīga.”
Frīdrihs par to ir neizpratnē: “Pat ja šo indiešu studentu teorētiski neatzīst par vainīgu, ir jāsaprot, ka cilvēks uz to visu gāja ar konkrētu nodomu – pārgulēt ar nepilngadīgu meiteni, kas mūsu valstī ir smags noziegums.”
Te arī video, ko jau iepriekš publicējām. To uzņēmis kāds aculiecinieks.
Kas tālāk?
Tagad visas “kārtis” ir policijas ziņā, tas jau būs viņu lēmums, vai konkrēto vīrieti apsūdzēt vai ļaut viņam turpināt šādi dzīvot Latvijā.
“Šis bija interesants, kopīgi realizēts projekts. Jāpiebilst, ka negribu arī apgalvot, ka likumus pārkāpj tikai trešo valstu pilsoņi, arī latviešu un citu tautību vidū diemžēl ir daudz pedofilu, taču arī mūsu eksperiments apliecināja, ka trešo valstu pilsoņu vidū cilvēku ar šādām novirzēm ir būtiski vairāk,” stāsta Pauls.
Tas gan ir savā ziņā arī likumsakarīgi, jo mūsu valstī iebrauc arvien vairāk trešo valstu pilsoņu, ar viņiem nav viegli sadzīvot, jo pie viņiem attieksme pret sievietēm ir citāda.
“Es pats savulaik esmu darbojies zemessardzē, esmu audzis ļoti latviskā un patriotiskā ģimenē, man ir svarīgas mūsu valsts vērtības, tāpēc uzskatu, ka man ir jāiesaistās tajā, lai mūsu valsts meitenes un sievietes tiktu aizsargātas, lai sveši ļaudis nenodara viņām pāri,” cīnīties par Latviju noskaņots ir Frīdrihs.
Arī Pauls domā līdzīgi: “Visā šajā operācijā bija skaidra mērķa apziņa, bet vienlaikus bija arī ļoti interesanti. Tagad ir žēl, ka saprotu, ka policija neko daudz nevarēs pasākt, taču mēs parūpēsimies, lai nākotnē sievietes Latvijā var justies drošāk.”
Varbūt arī tev ir kāda pieredze vai novērojumi par trešo valstu pilsoņu uzvedību Latvijā? Ziņo mums šeit:
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!