Rīgas policijai jauns operatīvais transportlīdzeklis

FOTO. Rīgas pašvaldības policijai rosīga nedēļa – reģistrēts vairāk nekā 4000 "notikumu". Izceļas divi konkrēti rajoni







Laikā no 5. marta līdz 11. martam Rīgas pašvaldības policija (turpmāk – RPP) reģistrējusi 4138 notikumus. No tiem lielākais reģistrēto notikumu skaits bijis RPP Centra un Latgales pārvaldēs, katrā ~19% no visiem reģistrētajiem notikumiem. Salīdzinoši mazāk notikumu šajā periodā reģistrēti RPP Zemgales pārvaldē – 9 %. Par dažādiem pārkāpumiem RPP uzsākusi 1320 administratīvā pārkāpuma procesus.

Piektdienas, 8. marta, vakarā RPP sadarbībā ar Valsts policiju (turpmāk – VP) rīkoja profilaktiskos pasākumus ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā un tās apkārtnē. Kopumā reida laikā RPP darbinieki pārbaudīja 51 personu, uzsāka 19 administratīvo pārkāpumu procesus un konstatēja trīs meklēšanā izsludinātas personas. Savukārt naktī uz sestdienu sadarbībā ar VP tika pārbaudīti 865 autovadītāji, no kuriem 10 autovadītāji pieķerti braucot reibumā.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Rīgas pilsētā RPP izmanto videonovērošanas kameras. Laika periodā no 5. marta līdz 11. martam RPP Videonovērošanas centrs fiksējis 39 pārkāpumus.

Pateicoties RPP videonovērošanas kamerām, marta sākumā RPP izdevās operatīvi aizturēt divus jauniešus, kuri Vecmīlgrāvī vēlā vakarā sabojāja plakātu ar Ukrainas karogu (reklāmkarogu). Informāciju par notikumu RPP policisti, kuri atradās netālu no notikuma vietas, saņēma no RPP Videonovērošanas centra kolēģiem. RPP, apsekojot notikuma vietas tuvāko apkārtni, uz karstām pēdām aizturēja vainīgas personās. Notikumā vietā tika konstatēts, ka bojāts (sadurts/ saskrāpēts vairākās vietās) plakāts ar Ukrainas karogu. Vainīgās personas, iztaujātas par pārkāpuma motīvu, paskaidroja, ka veica pārkāpumu bez iepriekšējā nolūka, reklāmkarogu esot bojājuši ar atslēgām. Informācija par notikušo tika nodota VP darbiniekiem, kuri ieradās notikuma vietā un pārņēma darbu.

Laikā no 5. marta līdz 11. martam RPP kopumā reģistrējusi 32 notikumus par ģimenes konfliktiem, RPP redzeslokā nonāca 137 nepilngadīgas personas. Vienā gadījumā RPP palīdzība bija nepieciešama degvielas uzpildes stacijas darbiniekiem, kuri savās telpās zem galda uz grīdas bija atraduši jaunieti alkohola reibumā. Notikuma vietā RPP Latgales pārvaldes ekipāža konstatēja, ka minētā persona ir nepilngadīga, viņa izelpā tika konstatētas vairāk kā 1,5 promiles alkohola. Tā kā mediķi nekonstatēja nepieciešamību jaunieti hospitalizēt, viņš tika nodots mātei, kura ieradās notikuma vietā. Par pārkāpumu RPP uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu.

Savukārt Iļģuciemā RPP Kurzemes pārvaldes ekipāža, pārbaudot aizdomīgas personas, aizturēja vairākas personas, kuras, iespējams, atradās narkotisko vielu reibumā. Aizturēšanas laikā pie vienas no personām – nepilngadīga jaunieša tika atrastas narkotiskās vielas (divi iepakojumi ar zaļas krāsa augu maisījumu) un aizturētais atzinās, ka tā ir marihuāna, ko iegādājies “Telegram” čatā. Likumsargi divas personas nogādāja Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā ekspertīzes veikšanai. Visi aizturētie pēc tam nodoti VP darbiniekiem.