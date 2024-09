Baiba Braže forumā LĪDERE Baiba Braže forumā LĪDERE

G20 sanāksmē Braže uzsver ANO reformu nepieciešamību un sieviešu lomu pārmaiņās Ieteikt







Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV) G20 ministru sanāksmē Ņujorkā uzsvērusi steidzamu nepieciešamību reformēt ANO un starptautiskās institūcijas atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa.

Reklāma Reklāma

Vakar Ņujorkā, ASV, ANO Ģenerālās asamblejas Augsta līmeņa nedēļas laikā ārlietu ministre Braže piedalījās Austrālijas, Kanādas, Nīderlandes un Vācijas ārlietu ministru iniciatīvas atklāšanā par starptautisku tiesvedību pret “Taliban” par Konvencijas par visa veida vardarbības izskaušanu pret sievietēm (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) pārkāpumiem. Latvija pievienojās kopīgajam paziņojumam, atbalstot četru minēto valstu iniciatīvu un nosodot “Taliban” režīma īstenoto vardarbību un dzimumu diskrimināciju, jo īpaši attiecībā uz meiteņu un sieviešu pieeju izglītībai.

Ārlietu ministre piedalījās augsta līmeņa sanāksmē par jūras līmeņa celšanās juridiskajiem aspektiem, uzrunā paužot atbalstu mazo salu valstīm cīņā pret eksistenciāliem draudiem. Atbilstoši Latvijas valstiskuma nepārtrauktības vēsturiskajai pieredzei kopš tās dibināšanas 1918.gadā un dalības Tautu savienībā, Braže uzsvēra, ka klimata pārmaiņu izraisīts jūras līmeņa kāpums neietekmē valstiskumu, jo faktiskā kontrole pār teritoriju ne vienmēr ir valstu juridiskas pastāvēšanas kritērijs.

Ārlietu ministre piedalījās un uzrunāja arī Brazīlijas organizēto G20 ārlietu ministru sanāksmi, kurā uzsvēra nepieciešamību stiprināt multilaterālismu un reformēt globālās pārvaldības institūcijas, tostarp pielāgojot ANO Drošības padomi un starptautisko finanšu sistēmu atbilstoši mūsdienu aktualitātēm, izaicinājumiem un vajadzībām. Šīs reformas ir akūti nepieciešamas laikā, kad starptautiskajai noteikumos balstītajai kārtībai smagus izaicinājumus rada Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, humanās krīzes Gazā un Sudānā, kā arī klimata pārmaiņas un citi jaunie izaicinājumi.

“Mainīgās un sarežģītās globālās problēmas izgaismo steidzamu nepieciešamību kopīgi rīkoties, lai stiprinātu multilaterālismu un reformētu globālās pārvaldības iestādes. Tas ir mūsu visu kopīgajās interesēs,” pauda Braže.

Latvija kā valsts, kas stingri iestājas par labu pārvaldību, tiesiskumu, noturību un demokrātisku līdzdalību, uzskata, ka īpaša uzmanība jāpievērš jēgpilnai sieviešu un jauniešu iesaistei reformu procesos.

Tāpat ārlietu ministre piedalījās ASV Prezidenta Džo Baidena organizētā Ukrainas rekonstrukcijai veltītajā sarīkojumā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Eiropas Komisijas Prezidentes Urzulas fon der Leienas dalību. Valstis apņēmās turpināt atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai cīņā pret Krievijas agresiju, kā arī iesaistīties Ukrainas atjaunošanā. Pasaules līderi pievienojās kopīgai deklarācijai, tostarp apliecinot atbalstu Ukrainai tās ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai.

Dienas noslēgumā, ārlietu ministre kopā ar Indijas ārlietu ministru Subrahmanjamu Džaišankaru un Gajānas ārlietu ministri Hjū Hiltonu Todu piedalījās domnīcas “Observer Research Foundation” organizētā diskusijā par attīstības jautājumiem. Ministre iezīmēja Latvijas plānus attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, kā arī dalījās ar Latvijas pieredzi iekļaujošas digitālās pārejas īstenošanā.

Reklāma Reklāma

24.septembrī ārlietu ministre arī sniedza interviju telekanālam CNN un tikās ar Azerbaidžānas un Irākas ārlietu ministriem.

ANO ĢA 79.sesijas Augsta līmeņa nedēļa Ņujorkā notiek no 21. līdz 30.septembrim. Paralēli diskusijām par starptautiskajām aktualitātēm šajā sesijā būtiska uzmanība tiks pievērsta starptautiskos noteikumos balstītās kārtības stiprināšanai.

Piedaloties ANO pasākumos, tiks uzsvērta Krievijas atbildība par pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā, multilaterālisma un starptautiskās kārtības stiprināšana un globālās pārvaldības reformas nepieciešamība.

Latviju Augsta līmeņa nedēļas pasākumos pārstāv Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, ārlietu ministre Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).