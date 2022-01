Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis: “Saimnieciskās darbības ieņēmumu konta ieviešana Latvijā būtu svarīga īpaši mazajiem uzņēmējiem, kuriem grāmatvedības uzskaite un finanšu norēķini aizņem daudz darba. Kontsmazinātu administratīvo slogu un ļautu pievērst lielāku uzmanību uzņēmuma darbībai. Diemžēl šī pakalpojuma ieviešana atpaliek no plānotā grafika.” Foto: Paula Čurkste/LETA

Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vienkāršākai nodokļu maksāšanai uzņēmēji varētu izmantot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, kā to paredz 2021. gada 16. jūnijā Saeimā pieņemtie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas ir spēkā no 2021. gada 12. jūlija.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes loceklis Jānis Lielpēteris stāsta, ka saimnieciskās darbības ieņēmumu konts atvieglotu nodokļu maksāšanu mazajiem uzņēmējiem. Arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis atzīst, ka šāda konta ieviešana Latvijā būtu svarīga – īpaši mazajiem uzņēmējiem, kuriem grāmatvedības uzskaite un finanšu norēķini aizņem daudz darba. Konts viņiem mazinātu administratīvo slogu, ļaujot pievērst lielāku uzmanību uzņēmuma darbībai. Tā kā uzņēmējiem jau sen ir apsolīts to ieviest, viņaprāt, tas būtu jāievieš iespējami drīzāk.

VID norāda uz bankām

Taču, kā apgalvo Valsts ieņēmumu dienestā (VID), jaunās iespējas īstenošana, kas uzņēmējiem vienkāršotu nodokļu maksāšanu, pašlaik aizķērusies komercbankās. VID no savas puses esot izdarījis visu, lai nodokļu maksāšana notiktu vienkāršāk.

Jautāts, kāpēc ķeras jaunā pakalpojuma ieviešana, bankas “Citadele” privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks atbild, ka, kopš ir spēkā likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumi, pagājuši vien seši mēneši. Bet jaunais nodokļu samaksas veids esot tehniski sarežģīts, tas paredz bankas sistēmu integrāciju ar VID, tāpēc šī jaunā finanšu pakalpojuma izstrādei un ieviešanai vajadzīgs laiks. Tā kā šāda jauna un tehniski sarežģīta pakalpojuma ieviešanai parasti vajadzīgi vismaz seši mēneši, pašlaik “Citadele” izvērtē iespēju šogad piedāvāt klientiem saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu.

Savukārt bankas “INDUSTRA” valdes loceklis Uģis Vorons atklāj, ka pašlaik darot visu, lai iespējami ātrāk bankas pakalpojumu klāstā ieviestu arī šo pakalpojumu, apzinoties, ka tas būs atbalsts mazajiem uzņēmējiem viņu administratīvā sloga mazināšanā. “Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas kopā ar Finanšu nozares asociācijas pārstāvjiem aicināja VID uz sarunu par prasībām konta ieviešanai, lai labāk saprastu, kas mums būs jāizdara un cik ilgu laiku un resursus tas prasīs,” stāsta Uģis Vorons. “Taču uzziņu par prasībām no VID saņēmām vien 2021. gada 21. decembrī. Kopš tā brīža neatlaidīgi strādājam, lai šo pakalpojumu ieviestu jau šī gada pirmajos mēnešos.”

Tikai mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis skaidro, ka saimnieciskās darbības ieņēmumu konts ir risinājums, kas paredzēts tikai mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem – fiziskām personām, kuru gada ienākumi nepārsniedz 40 000 eiro un kuri nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji.

“Šo nodokli var samaksāt manuāli jau pašlaik, bet turpmāk to varēs darīt, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, tiklīdz tas tiks tehniski ieviests,” stāsta Jānis Brazovskis, “Jaunais risinājums veidots, par pamatu ņemot Igaunijas LHV bankā ieviesto pakalpojumu, citās Igaunijas bankās tāda pagaidām vēl nav. Jāuzsver, ka šis pakalpojums būtiski atšķiras no bankas ikdienas pakalpojumiem, tāpēc bankas īpaši vērtē tā ieviešanu un ieviešanas gadījumā būs nepieciešamas papildu IT izstrādes un Eiropas Centrālās bankas vai FKTK atļauja, kas prasīs papildu laiku saskaņošanai.”

Daudz priekšrocību

Kā skaidro VID, saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izmantošana ir brīvprātīga. Galvenās tā priekšrocības ir vairākas: nodokļu maksātājam pašam nav jāaprēķina nodokļa maksājums; nav jāveic maksājums valsts budžeta kontā; nav jāiesniedz nodokļa deklarācija. Lai nodokļu maksātājs varētu izmantot šo iespēju, viņam jāgādā, ka pilnīgi visi saimnieciskās darbības ieņēmumi tiek iemaksāti šajā kontā.

Nodokļa aprēķināšana un iekasēšana notiek bez nodokļa maksātāja iesaistes, proti, no katras šajā kontā ienākošās summas kredītiestāde rezervē nodokļa summu, paziņojot par to VID. Savukārt VID paziņo kredītiestādei par aprēķinātā nodokļa summu, kuru pēc tam kredītiestāde ieskaita vienotajā nodokļu kontā. Tādējādi nauda, kas paliek kontā, uzreiz ir pieejama nodokļa maksātājam un izmantojama pēc tā ieskatiem. Savukārt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nodokļu maksātājam ir pieejama informācija par aprēķināto un samaksāto nodokli.

Lai izmantotu jauno iespēju, uzņēmējam jāvēršas tajā kredītiestādē, kas piedāvā saimnieciskās darbības ieņēmumu konta pakalpojumu. Pēc tam jāpiesakās VID, iesniedzot iesniegumu, kurā jānorāda konta numurs, kredītiestāde, kura atvērusi šo kontu, un plānotais datums nodokļu maksājumu uzsākšanai. Tiklīdz no VID saņemts apstiprinājums, var sākt konta izmantošanu.