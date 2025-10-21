Foto. Valsts policija

Policija lūdz palīdzību neatpazīta bojā gājušā identitātes atklāšanā 0

LA.LV
19:58, 21. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

12. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Atmodas bulvārī aizdegusies dārza mājiņa, kur atrasts vīrieša līķis. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti aizdegšanās iemesli, kā arī vīrieša identitāte.

Valsts policija aicina aplūkot attēlos redzamās mantas, kuras atrastas pie bojā gājušā vīrieša un atsaukties personas, kuras varētu sniegt informāciju par bojāgājušā personību, zvanot pa tālruņa numuru 112.

