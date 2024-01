Foto: Ivars Soikāns/LETA

Glābēji, dodoties uz izsaukumu, nokļūst avārijā







Ķekavas novadā pirmdien ugunsdzēsības autocisternas avārijā cietuši trīs glābēji, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Glābēji, dodoties uz izsaukumu Ķekavas pagastā, avarēja, kā rezultātā ugunsdzēsības autocisterna apgāzās.

No autocisternas, kurā atradās trīs ugunsdzēsēji, ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvots viens ugunsdzēsējs.

Visi trīs cietušie nodoti mediķiem. Citi transportlīdzekļi negadījumā nebija iesaistīti.

Vakar ugunsdzēsēju palīdzība bija nepieciešama vairākos ceļu satiksmes negadījumos.

Glābēji devās uz Bauskas novada Ceraukstes pagastu, kur bija notikusi trīs kravas automašīnu sadursme. Tās rezultātā vienai no smagajām automašīnām bija bojāta degvielas tvertne un notika noplūde. Ugunsdzēsēji glābēji bākā atlikušo degvielu pārsūknēja, bet noplūdušo noklāja ar absorbentu.

Tāpat pirmdienas vakarā saņemts izsaukums uz Augšdaugavas novada Nīcgales pagastu, kur avarēja kravas automašīna un atradās grāvī uz sāna. Cilvēks no transportlīdzekļa izkļuva pirms VUGD ierašanās. Avārijas rezultātā tika bojāta viena no transportlīdzekļa degvielas tvertnēm un sākās degvielas noplūde. No avarējušā transportlīdzekļa noplūda apmēram 1000 litru dīzeļdegvielas.

Izmantojot absorbentu, dīzeļdegviela tika savākta.

Vēl pirmdien saņemts izsaukums uz Bauskas ielu Rīgā, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. Notikuma vietā konstatēts, ka notikusi divu vieglo automašīnu avārija. No vienas automašīnas, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvots cilvēks, kurš nodots mediķiem.

Pirmdienas rītā saņemts izsaukums uz Augšdaugavas novada Maļinovas pagastu, kur kravas automašīna bija iebraukusi grāvī un daļēji aizšķērsojusi ceļa braucamo daļu. Ierodoties, konstatēts, ka cilvēks no mašīnas ir izkļuvis paša spēkiem, bet ir bojāta degvielas tvertne un notiek dīzeļdegvielas noplūde.

Izmantojot absorbentu un absorbējošos paklājiņus, dīzeļdegviela tika savākta. Divi kravas autoevakuatori izvilka automašīnu no grāvja, glābēji sakārtoja brauktuvi un satiksme tika atjaunota.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 46 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 34 uz glābšanas darbiem, bet divi izsaukumi bija maldinājumi.