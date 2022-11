Foto: SHUTTERSTOCK

Globālā sasilšana vērojama arī dārzā. Bukši ir viena no liecībām







Sandra Ruska, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Vēlos dārzā stādīt bukšus. Taču ir slikta pieredze – agrāk tie ziemās apsala un vienmēr bija panīkuši. Tagad visur aug lieli un skaisti. Vai ir citas šķirnes?” – jautā Valdis Jūrmalā.

“Globālā sasilšana vērojama arī dārzā. Bukši ir viena no liecībām, ka klimats kļuvis maigāks,” skaidro ainavu arhitekte Dace Lukševica. Pēdējos gados tie paši bukši, kas dārzos un kapos nīkuļoja, tagad jūtas lieliski. Tie strauji aug, pavasaros saule bojā nedaudz, un augi ātri aizaudzē bojājumus. Tādēļ bukšus jau diezgan droši var stādīt arī dzīvžogos, apstādījumos. Viens no to labsajūtas iemesliem – pēdējās ziemās augsne nav īsti sasalusi, un saknes var uzņemt zaļajam lapojumam vajadzīgo mitrumu.

Foto: Sandra Ruska

Ideāli piemērota bukšiem ir daļēji noēnota vai ēnaina vieta dārzā, taču šis dienvidnieks skaisti jutīsies arī pilnā saulē, pie ēku sienām. Vienīgi saulainā vietā mūžzaļos augus ziemas beigās vajadzētu noēnot ar salmu segām, aptīt ar agrotīklu.



Modīgās bukšu bumbas, kas stādītas podos, speciāliste gan vēl neriskētu atstāt virszemē. Tin podus, cik gribi, bet stiprākā salā saknes var izsalt. Būs droši, ja šādus podus ieraks zemē, virspusē atstājot tikai zaļo cekulu.

Pārbaudīts praksē

Podos stādītie bukši lieliski pārziemo arī pagrabā un nebēdā par gaismas trūkumu. Tad nav jābīstas, ka perfektajai bumbai vai citai izcirptajai formai radīsies kāds defekts.