Auns

Auni ir spējīgi pastrādāt slepkavību. Protams, tas nenozīmē, ja tu esi Auns, tad tas ar 100 procentu ticamību notiks tavā dzīvē. Bet vajag būt uzmanīgam, jo tev raksturīgs impulsīvs raksturs. Tu esi neprognozējams un viegli zaudē savaldīšanos. Auniem jābūt ļoti vērīgiem un jāmēģina apvaldīt savas jūtas. Pretējā gadījumā kādam var nākties trūkties!



Vērsis

Galvenais grēks, kas raksturīgs Vērsim, ir negausība. Tas attiecas uz visu – ēdienu, seksu, uzmanību. Lai panāktu savu, Vērsis ir gatavs uz daudz ko. Vēl viens šīs zodiaka zīmes grēks ir narcisisms. Vērši to tik vien gaida, ka visi apkārtējie ap viņiem staigās uz pirkstgaliem un apbrīnos viņus.



Dvīņi

Dvīņiem piemīt tāds trūkums kā negodīgums. Viņi tiecas samelot, turklāt pilnīgi nav svarīgi, par ko ir runa, par laika apstākļiem vai Dvīņu labklājību. Drīzāk – ja viņi nesamelos, tad izpušķos lietas būtību.



Vēzis

Vēži tiecas dievināt visu un visus. Ja viņi kādu mīl, tad šis cilvēks viņu acīs pārvēršas par dievu. Vēži sāk darīt visu iespējamo, lai izpatiktu savam dieviņam, pat nenojaušot, ka tas ir grēks. Tev jāpārstāj tas darīt kaut vai tāpēc, ka tu pilnībā aizmirsti pats par sevi. Un ko tad, ja tavs dievs tevi pametīs?



Lauva

Lauva lielā mērā ir narciss, it īpaši, ja runa ir par attiecībām. Lauva ir egoistiskākā zodiaka zīme. Domā tikai par sevi un zina, ka ar vienu rokas mājienu panāks to, ko vēlas. Augstprātīgs un iedomīgs. Pat cilvēki, kurus Lauva cenšas turēt savā tuvumā, nevēlas iesaistīties ar viņu darīšanās. Viņus var saprast. Kurš gan vēlas palīdzēt tam, kas visā redz tikai savu atspulgu?



Jaunava

Jaunavu trūkums ir skaudība, turklāt nav svarīgi, vai runa ir par lietām vai cilvēkiem. Ja Jaunavai acīs iekritis kāds priekšmets, tā tūlīt pat to vēlēsies iegūt sev, pat tad, ja nav nekādas nepieciešamības. Ja iegūt vēlamo Jaunavai neizdosies, tad skaudība vēl ilgi grauzīs viņu no iekšienes.



Svari

Svari maz par ko interesējas, izņemot savu skaistumu. Ieraugot savu brīnišķīgo atspulgu spogulī, viņi gūst spēkus, lai dzīvotu tālāk. Priecē tas, ka Svari, izņemot ārējo skaistumu, domā arī par savu iekšējo pasauli. Viņi lieliski saprot, ka būdami tikai “lielisks iepakojums”, nespēs gūt panākumus.



Skorpions

Skorpiona grēks ir hipertrofēta vēlme būt tuvos draugos ar visiem, ko viņi satiek savā ceļā. Šā iemesla dēļ šīs zīmes pārstāvjiem ir grūti atrast patiesu mīlestību. Bet tad, ja kāds atsakās no tuvas draudzības, Skorpioniem tā ir personīga traģēdija.



Strēlnieks

Strēlnieki tiecas pēc pārmaiņām. Viņi mīl flirtēt ar visiem. Sekss Strēlniekiem ir liela jautrība, tāpēc viņiem grūti saglabāt uzticību, esot nopietnās attiecībās. Pat tad, ja viņi patiesi kādu mīl, viņu acis aizklīst vēl kāda “upura” meklējumos.



Mežāzis

Mežāži cieš no alkatības. Tieši tāpēc viņi vienmēr izpilda mājas darbus, sēž birojā līdz pusnaktij un var iet pāri līķiem. Jo finišā viņus gaida atzinība, kaudze naudas un citu balvu. Jāmin, ka tas viss tiek nopelnīts ar sviedriem un asinīm nevis tāpēc, lai tērētu, bet gan krātu. Mežāzis ir tāds mūslaiku Pļuškins.



Ūdensvīrs

Ūdensvīri uzskata, ka viņi ir īpaši. Ja runa ir par izskatu, tad viņi ir paši neparastākie un skaistākie. Ja runa ir par prātu, viņi ir paši gudrākie un atjautīgākie. Ūdensvīriem vajadzētu nolaisties no debesīm uz zemes un saprast, ka visi cilvēki ir vienādi skaisti.



Zivis

Zivīm patīk lidināties mākoņos. Dažkārt šķiet, ka tās dzīvo atsevišķā, kaut kādā īpašā pasaulē, kas nav pieejama parastiem cilvēkiem. Sapņojot par diženo, Zivis aizmirst par ikdienas darbiem. Apkārtējie to uztver kā slinkumu, taču Zivis uzskata, kas saspringt nevajag, vajag dzīvot šeit un tagad.

Avots: "tayni-mirozdaniya.ru"