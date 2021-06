Gulašs! Otrā dienā – vēl labāks

Foto: Mike Pellinni/SHUTTERSTOCK

Sātīgais un karstais ēdiens ir zupa, ko gatavo lielām kompānijām un lielu porciju. No zupas tas pārtop par sautējumu. Otrā dienā uzsildīts gulašs ir vēl garšīgāks. Viens no emocionālākajiem šā ēdiena aprakstiem ir Remarka romānos.

Lai pagatavotu šo nacionālo ēdienu, Ungārijā vispirms liellopa vai cūkas gaļu cep uz iesma, tad sagriež lielos gabalos, liek katlā, papildina ar dārzeņiem, garšvielām. Ejot garām lielajam katlam, kas klusītēm burbuļo, katrs var iemest tajā ko sev tīkamu. Gulašs ir lieliska maltīte pēc talkošanas, kad šķiet, ka varētu apēst vilku!

Ar skābētiem kāpostiem

Sastāvdaļas:

• 400 g cūkas mīkstuma

• 400 g skābētu kāpostu

• 3–4 sīpoli

• 1 neliels sarkanais čili

• 2 ķiploka daiviņas

• 4 ēdamkarotes paprikas pulvera

• 1 ēdamkarote ķimeņu

• 2 ēdamkarotes sviesta

• 500 ml gaļas buljona

• 100 g skābā krējuma

• sāls, malti melnie pipari

Pagatavošana:

Gaļu nomazgā, nosusina un sagriež kubiņos. Sīpolus un ķiplokus notīra un sagriež. Pannā izkausē sviestu un apcep gaļu. To ieliek katlā. Apcep sīpolus un ķiplokus. Pievieno skābētos kāpostus, uzber ķimenes, sāli, piparus un papriku. Visu pievieno gaļai, pārlej buljonu, uzliek vāku un uz lēnas uguns sautē stundu.

Čili izņem sēklotni un sasmalcina. Pievieno sautējumam un liek atkal vāku, sautē 30 minūtes. Sāli un piparus pievieno pēc garšas.

Pasniedz ar krējumu. Uzkaisa svaigus lociņus.

Ar šampinjoniem

Sastāvdaļas:

• 650 g liellopa gaļas mīkstuma

• 300 g šampinjonu

• 2 sīpoli

• 2 ēdamkarotes augu eļļas

• 2 ēdamkarotes sviesta

• 200 ml sausā baltvīna

• 300 ml gaļas buljona

• 200 g saldā krējuma

• saišķītis pētersīļu

• sāls, malti melnie pipari

Pagatavošana:

Gaļu nomazgā, nosusina un sagriež nelielās strēmelēs. Tās pakāpeniski apcep sakarsētā eļļā. Uzber sāli, piparus, samaisa un atliek bļodiņā.

Nomazgā sēnes un sagriež šķēlītēs. Sīpolus notīra un smalki sagriež. Pannā izkausē sviestu un apcep sīpolus, pievieno šampinjonus un viegli apcep. Pielej vīnu un buljonu un sautē, nepārtraukti maisot, līdz iztvaiko puse no šķidruma.

Pievieno saldo krējumu un vāra, kamēr mērce sāk sabiezēt. Pievieno apcepto gaļu, pēc garšas vēl pievieno sāli, piparus.

Pasniedz ar kartupeļu pankūkām. Pārkaisa sagrieztus pētersīļu zaļumus.

Ar žāvētu krūtiņu

Sastāvdaļas:

• 1 kg jēra gaļas

• 500 g šampinjonu

• 1 sīpols

• 60 g žāvētas krūtiņas

• pusglāze sausā sarkanvīna

• 4 ēdamkarotes augu eļļas

• 1 ēdamkarote apelsīnu sulas

• 1 tējkarote citrona sulas

• 150 g skābā krējuma

• 5 melno piparu graudi

• 3 krustnagliņas

• malti melnie pipari

• lauru lapa

Pagatavošana:

Gaļu nomazgā. Garšvielas samaļ un samaisa ar 6 ēdamkarotēm sarkanvīna, eļļu, apelsīnu un citrona sulu. Gaļu liek šajā marinādē un notur 8 stundas ledusskapī.

Izņem gaļu no marinādes. Marinādi izkāš. Sīpolu sasmalcina, krūtiņu sagriež gabaliņos. Sēnes nomazgā un, ja lielas, pārgriež uz pusēm. No žāvējuma patecina taukus, tajos liek gaļu un strauji apcep. Izņem no pannas un liek bļodā.

Katlā apcep sagrieztos sīpolus, pievieno gaļu, sēnes, marinādi, atlikušo vīnu. Liek virsū vāku un sautē 60 minūtes.

Samaisa ar krējumu, pēc garšas pieber sāli un piparus.

Pasniedzot uzkaisa smalki sagrieztus zaļos lociņus.

Padoms!

Gulašu pagatavo dienu iepriekš. Tad nākamajā dienā, kad notiek talkošana, pārgājiens vai gluži vienkārši pasēdēšana pie ugunskura, ēdienu atliks tikai uzsildīt.

Uzziņa!

Ir daudz dažādu gulaša gatavošanas recepšu. Kopīgais tajās – daudz sīpolu un gaļas. Gulaša asumu katrs var izvēlēties savai gaumei atbilstīgu: pikantāku, asāku, maigāku.