28. jūlijā tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena. Ik gadu vairāk nekā vienu miljonu nāves gadījumus pasaulē izraisa B un C hepatīta infekcija. Dati liecina arī to, ka dažādās iedzīvotāju grupās visā pasaulē aknu veselība pasliktinās, un hepatīts ne būt nav vienīgais drauds.

Klusējošās aknas

Aknas ir spēcīgs orgāns ar spēju pašatjaunoties, tās strauji nesignalizē par negatīvām izmaiņām, nesāp, tādēļ nav brīnums, ka par kādu no aknu slimībām cilvēks uzzina nejauši vai arī tikai tad, kad stāvoklis ir vairāk nekā nopietns. Profilaktiski pārbaudīties un pievērst pastiprinātu uzmanību aknu veselībai būtu nepieciešams ikvienam, tomēr, jo īpaši, riska grupām. Lielāka iespēja saslimt, piemēram, ar taukaino hepatozi ir cilvēkiem ar izteiktu lieko svaru, cukura diabēta pacientiem un alkoholiķiem.

Profesore Indra Zeltiņa, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas nodaļas vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras asociētā profesore vīrusu ierosinātās slimībās, ka arī hepatoloģe, infektoloģe Veselības centru apvienībā (VCA) uzsver, ka aknu slimības pazīmes var neizpausties ilgi.

Taču, ja parādās dzelte, stipras sāpes, vemšana, caureja, apetītes zudums, svara, spēka zudums, ja ir vērojama asiņošana no deguna vai tīrot zobus, ko nevar apturēt, šādi simptomi var liecināt, ka aknu slimība jau ir vēlīnā stadijā. Speciāliste norāda, ka aknu slimības var izraisīt vīrusu infekcijas (hepatīts) vai ārējie faktori – darbs ar ķīmiskām vielām, neveselīgs uzturs, alkohola lietošana, dažkārt – medikamenti, ko pacients spiests lietot citu slimību ārstēšanai.

Aleksejs Derovs, Dr. med., RSU asociētais profesors, gastroenterologs, internists VCA poliklīnikā Aura, norāda, ka tipiski ir asimptomātiski pacienti bez sūdzībām, un daudzos gadījumos aknu slimību izdodas atklāt, tikai veicot analīzes vai ultrasonogrāfiju. “Taukainās hepatozes riska faktors ir aptaukošanās – jo tuklāks cilvēks, jo lielāka varbūtība, ka arī uz aknām būs sakrājušies tauku pilieni, jo īpaši, ja cilvēkam jau ir, piemēram, 2.tipa cukura diabēts. Tiesa, jāņem vērā, ka ceturtajai daļa pacientu, kam konstatē taukainās aknas slimību, ir normāls ķermeņa masas indekss,” vērš uzmanību Aleksejs Derovs.

Organisma laboratorija

Aknas ir cilvēka organisma lielākais iekšējais orgāns, un tās patiesi var uzskatīt par laboratoriju, jo tieši aknās notiek visi svarīgākie bioķīmiskie un vielmaiņas procesi: aknas attīra vai neitralizē asinīs esošās kaitīgās vielas, piedalās arī olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku un citu vielu sintēzē; tām ir būtiska loma, ražojot žulti, gremošanas funkciju nodrošināšanā. Veselām aknām ikdienā tiek nodarbināti tikai 30–40% procenti šūnu, pārējās gaida darbu – tik liels potenciāls un spēka rezerves ir aknām. Šo īpašību dēļ aknas no ierindas var izsist tikai milzīgs trieciens, savukārt, ja tas nav bijis būtisks, aknas pašas spēj atjaunoties.

Par ko aknas teiks paldies?

Kā vienu no galvenajiem apdraudējumiem aknu veselībai sertificētā uztura speciāliste Veselības centru apvienībā Anita Baumane min alkoholu: “Alkohols ir nevēlams ikvienam, neatkarīgi no dzimuma, un jebkādā devā. Pat, ja kaut kur izlasāt, ka, piemēram, sievietēm ir pieļaujams dienā izdzert vienu, divas glāzes vīna, nepieņemiet to par normu! Alkoholu nevajadzētu lietot – aknas par to būs pateicīgas. Vēl viens būtisks drauds aknu veselībai ir saldināti dzērieni un cukuroti ēdieni, piemēram, konfektes, kūkas, bulciņas. No tā visa būtu jāatsakās, turklāt arī tiem, kam ir laba vielmaiņa un normāls ķermeņa svars.”

Profilaksei un veselībai, īpaši, ja jau ir aptaukošanās pazīmes, Anita Baumane iesaka fiziskas aktivitātes – aktīvas pastaigas, kāpšanu pa kāpnēm, vienmērīgas aerobās slodzes. Piekopjot šādu dzīvesveidu, kusīs arī iekšējie tauki, tātad – aknai būs mazāki riski aptaukoties. Tāpat speciāliste uzsver miega nozīmi – organisma, tostarp aknu, normālai funkcionēšanai diennaktī ir nepieciešamas 6-8 stundas kvalitatīva miega.

“Nereti cilvēki, sekojot reklāmām par pārsteidzošu efektu, uzsāk lietot, piemēram detoksa jeb organismu attīrošas tējas, taču nemaina ēšanas paradumus un dzīvesveidu. Par aknu veselību ir jārūpējas ikdienā un visu laiku, nevis kampaņu veidā, dzerot detoksa tējas vai pulverus!” aicina Anita Baumane un atgādina, ka rūpējoties par aknu (un ne tikai) veselību, dienas laikā ieteicams izdzert vismaz divus litrus ūdens, vairāk kustēties un lietot sabalansētu uzturu, uzņemot gan olbaltumvielas un taukvielas, gan ogļhidrātus un šķiedrvielas – dārzeņus, augļus, ogas, riekstus un graudaugu produktus.

Pārbaudies un ārstējies!

Profesors Aleksejs Derovs norāda, ka aknu slimību ārstēšanā ir sperts milzīgs solis uz priekšu: “Galvenais, uz ko aicinu ikvienu – iet pie ārsta, veikt asins analīzes un izmeklējumus, lai slimības laikus diagnosticētu. Arī bērniem ir vērts pārbaudīt aknu rādītājus. Jāņem vērā, ka ir pārdzīvota pandēmija ar visām no mājsēdēs izrietošajām sekām, tostarp, mazkustīgumu un aptaukošanos, tādēļ ģimenes ārstiem un pediatriem būtu ieteicams pievērst pastiprinātu uzmanību arī iespējamām aknu veselības problēmām bērniem.

Pacientiem ir pieejama veiksmīga hepatīta ārstēšana, ir atklāti medikamenti, kas bremzē vīrusa dzīves ciklu un pārtrauc tā attīstības ķēdi, turklāt medikamenti ir valsts kompensēti.

Ko nedarīt? Nelietot apšaubāmus preparātus vai uztura bagātinātājus aknu darbības uzlabošanai bez ārsta ziņas. Ja vēlaties pie tiem ķerties, jākonsultējas ar speciālistu, kurš izvērtēs dzīvesveidu, citas slimības un saistītos faktorus. Nevajag krist galējībās un nepārtraukti censties uzfrišināt organismu ar uztura bagātinātājiem!

Ko darīt? Atteikties no alkohola lietošanas un noteikti paturēt prātā, ka nedrīkst lietot medikamentus un alkoholu, bet vislabāk – nelietot alkoholu nekādā kombinācijā, nemaz.

Tāpat kā katru gadu savam auto veicam tehnisko apskati, to pašu vajadzētu nodrošināt arī savam organismam.”

