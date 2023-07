Hepatoloģe: Aknu aptaukošanās būs mūsu nākotnes aknu slimība Nr.1 Ieteikt







“Aknu aptaukošanās atkal laikam jāsaka, ka būs mūsu nākotnes aknu slimība Nr.1, pateicoties mūsu dzīvesstilam, ieradumiem,” tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsvēra Latvijas Infektoloģijas centra (LIC) infektoloģe, hepatoloģe Agita Jēruma.

“Šī te aknu aptaukošanās nozīmē, ka aknās pastiprināti uzkrājas taukaudi, kas vairumā gadījumu tiešām ir dēļ tā, ka ir tiešām neveselīgs dzīvesveids un liekais svars. Un šiem te taukaudiem var pievienoties arī iekaisums, un šis te iekaisums ar laiku var atkal radīt šos te saistaudus, un jebkurš saistauds var pārbvēties vēlāk par to te aknu cirozi,” skaidroja Jēruma.

Savukārt pats nopietnākais, kas cilvēkiem būtu jāatceras, ja pacientam ir aknu ciroze, tas, diemžēl, ir riska faktors aknu vēža attīstībai, tā TV24 raidījumā uzsvēra LIC infektoloģe un hepatoloģe. “Aknu vēzis parasti attīstās jau uz izmainītām aknām,” viņa piebilda.

Kā pret šīm veselības problēmām ar aknām var cīnīties? Uz to Jēruma atteica: “Skatoties, kas ir iemesls. Ja cēlonis ir vīrusa hepatīts C vai B – tur ir iespējams lietot medikamentus. Ja iemesls ir šī te aknu aptaukošanās, tad pirmā ārstēšana ir dzīvesveida korekcija, jo šai problēmai neviens medikaments vēl nav izveidots. Te tiešām ir darbs ar sevi, veselīgs uzturs, pietiekama fiziskā aktivitāte, atturēties no alkohola lietošanas.”