Horoskopi 19. janvārim. Šodien nepieciešama īpaša pacietība un savaldība gan vārdos, gan rīcībā 0
Auns
Auniem šodien prāts būs aizņemts ar kādu īpaši svarīgu jautājumu. Tas var būt saistīts ar mājām, ģimeni vai profesionālo dzīvi. Taču ņem vērā: tava enerģija nav neizsīkstoša, tāpēc izmanto to saprātīgi. Zvaigznes iesaka izvairīties no asiem vārdiem un nepārkāpt robežas – īpaši attiecībās ar tuviniekiem.
Vērsis
Tu vari nonākt saspringtas situācijas centrā, taču atceries – tev nav obligāti tajā jāiesaistās. Vai tā būtu ģimenes nesaskaņa, vai darba strīds – tu vari izvēlēties distancēties. Šodien labāk veltīt laiku sev tuvu cilvēku sabiedrībai un saglabāt mieru.
Dvīņi
Šodien esi īpaši piesardzīgs. Labāk atturies no finansiāliem darījumiem un, ja iespējams, atliec ceļojumus uz vēlāku laiku. Ja tomēr nevari izvairīties, dari visu, lai minimizētu riskus. Pretējā gadījumā diena var beigties ar vilšanos.
Vēzis
Tavs spēks šodien slēpjas pacietībā, disciplīnā un mērķtiecībā. Tu spēsi konsekventi virzīties uz priekšu, bet atceries – arī šīm īpašībām ir robežas. Nepārslogo sevi un nepārvērtē savus spēkus. Tava reputācija šobrīd ir uzmanības centrā, rīkojies ar cieņu pret sevi un citiem.
Lauva
Diena nav piemērota riskam. Pat rutīnas uzdevumi šodien var radīt sarežģījumus, ja pie tiem pieiesi ar parasto pašpārliecību. Turklāt iespējamas arī negaidītas situācijas ģimenē, kas prasīs tavu klātbūtni un sapratni. Esot piesardzīgam, tu spēsi izvairīties no lielākām nepatikšanām.
Jaunava
Tev šķitīs, ka viss apgrūtina ceļu uz mērķi, taču neatlaidība atmaksāsies. Šodien svarīgi ir nepadoties pie pirmajām grūtībām. Ja rodas konflikti, velti spēkus nevis strīdiem, bet risinājumiem. Tev ir visas iespējas izkļūt no sarežģījumiem ar paceltu galvu.
Svari
Nav īstais laiks izrādīt iniciatīvu vai tiekties pēc vadošās lomas, it īpaši, ja tas saistīts ar mājām vai darbu. Šodien daudz kas var notikt ne pēc tava plāna. Ja jūti, ka situācija var kļūt sprādzienbīstama, laicīgi atkāpies, tas būs saprātīgākais risinājums.
Skorpions
Iespējamas dažas neparedzētas ķibeles ceļā vai ikdienas darbos, tomēr tu spēsi tikt galā ar visu. Lai diena ritētu mierīgi, zvaigznes iesaka palikt mājās un pievērsties praktiskām, vienkāršām nodarbēm – piemēram, mājas sakopšanai vai ēst gatavošanai.
Strēlnieks
Šodien tava šarmantā personība var nestrādāt ierastajā veidā. Cilvēki var nebūt tik atvērti. Taču nekrīti izmisumā. Tev ir arī citas stiprās puses: izlēmība, radošums un spēja ātri reaģēt. Tieši tās šodien tev noderēs visvairāk.
Mežāzis
Šodien nepieciešama īpaša pacietība un savaldība gan vārdos, gan rīcībā. Apkārtējā vide vai citu cilvēku rīcība var tevi kaitināt, taču neļauj emocijām tevi vadīt. Konflikti iespējami, bet tev ir spējas no tiem izvairīties, saglabājot cieņu un mieru.
Ūdensvīrs
Dienas panākumi būs atkarīgi no tavas spējās būt atbildīgam un rīkoties ar apdomu. Šodien nav īstais laiks uzsākt ko jaunu, tas var prasīt vairāk enerģijas, nekā šobrīd vari atļauties. Labāk paveic to, kas jau iesākts, un veltī laiku sev.
Zivis
19. janvārī esi īpaši uzmanīgs. Intuīcija tevi parasti vada pareizajā virzienā, taču šodien tā var pievilt. Rūpējies arī par savu tuvinieku drošību, īpaši bērnu. Atturies no riskantiem soļiem un saglabā mieru.