Saule nupat piedzīvojusi savas pirmās “nevainojamās dienas” četru gadu laikā. Zinātnieki ir samulsuši: Tas notika par agru! 0
Pagājušās nedēļas nogalē Saules redzamajā pusē (kas vērsta pret Zemi) plankumu skaits nokritās līdz nullei — pirmo reizi pēdējo 1335 dienu laikā. Tas parasti liecina par ievērojamu Saules aktivitātes samazināšanos, taču eksperti vietnē livescience.com brīdina: vēl ir par agru atslābināties.
22. februārī Saules Zemei pavērsta puse bija pilnīgi bez plankumiem. Pēdējo reizi tas notika 2022. gada 8. jūnijā. Šī “bezplankumu diena” pārtrauca gandrīz četru gadu garu sēriju, kad vismaz viens plankums vienmēr bija redzams. Šis stāvoklis turpinājās arī 23. un 24. februārī (saskaņā ar Spaceweather.com datiem). Taču jau 25. februārī no Saules aizmugures puses atrotēja divi jauni plankumi, atjaunojot potenciālo Saules vētru risku.
Šis notikums ir negaidīts, jo mēs tikai nesen iznācām no Saules maksimuma — aptuveni 11 gadus ilgā cikla augstākā punkta, kad plankumi klāj Sauli kā “pūtītes uz pusaudža sejas”, un pastāvīgi izplūst uzliesmojumi un koronālās masas izmeši (CME), tāpēc pēkšņā “tīrība” daudzus pārsteidza.
Plankumi veidojas magnētiski nestabilās zonās uz Saules virsmas, vēstīts rakstā. Tie izskatās tumši, jo tajos esošā plazma ir daudz vēsāka nekā apkārtējā virsma. Saules plankumi ir galvenais rādītājs cikla progresam. To skaita straujš pieaugums 2022. gada sākumā liecināja, ka maksimums pienāks ātrāk, nekā prognozēts — un tā arī notika.
Saules cikls (Solar Cycle 25) izrādījās daudz aktīvāks, nekā gaidīts. 2024. gada augustā vidējais dienas plankumu skaits sasniedza 215,5 — augstākais rādītājs pēdējo 23 gadu laikā. 2026. gada janvārī tas nokritās līdz 112,6. Februārī — vēl zemāk (ap 75–78 vidēji).
Maksimums, visticamāk, bija 2025. gada sākumā, un tagad aktivitāte mazinās. Tomēr pēkšņas bezplankumu dienas tik agri pēc maksimuma ir pārsteigums — parasti tās raksturīgas minimumam (kā 2018.–2020. gadā, kad bija vairāk nekā 700 dienas bez plankumiem).
Eksperti medijam uzsver: Saules cikls vēl turpināsies vairākus gadus. Pēc maksimuma seko periods, ko sauc par “battle zone” — magnētiskie lauki abās puslodēs konkurē, radot nestabilitāti. Tas var izraisīt pat lielākus ģeomagnētiskos riskus nekā pašā maksimumā.
Sliktākajā scenārijā — supervētra kā 1859. gada Keringtona notikums — varētu iznīcināt lielāko daļu satelītu un nodarīt milzīgus postījumus elektrotīkliem uz Zemes. Nesenā pētījumā (2025. gada oktobris) lēsts, ka aptuveni 5% iespēja šādam notikumam nākamajā desmitgadē. Šajā ciklā jau redzēti Keringtona izmēra plankumi, lai gan ne tik aktīvi.