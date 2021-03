Foto: Unsplash

Idejas birs maisiem, projektus arī piedāvās aizgūtnēm! Horoskopi no 18. marta līdz 7. aprīlim Ieteikt 1







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Būs sajūta, ka visas pasaules problēmas kāds ar maisiem ir atsūtījis tieši pie jūsu namdurvīm ar uzdevumu – lūdzu, atrisini! Tas var krietni sadusmot un darīt jūs agresīvus. Taču jums ir jāatšķiro būtiskais no nebūtiskā, atrisinot tiešām tikai svarīgo. Tāds savā ziņā mēneša noslēguma uzdevums – vari vai nevari?

Vērsis

Varēsiet pamanīt pirmos augļus no projektiem vai darbībām, kurās riskējāt iekāpt rudenī vai ziemas sākumā. Ja jums pretī dodas kāda jauna ideja arī tagad, neatmetiet tai ar roku, paanalizējiet vai deleģējiet analīzi veikt kādam, kas to pieprot. Mēneša noslēgumā īpaši svarīgi divreiz precizēt tikšanās vietas vai datumus – gan jūs, gan otrā puse var šo to sajaukt. Tāpēc pārjautāšana būs labs instruments, lai izbēgtu no nepatīkamām situācijām.

Dvīņi

Sarunās ar cilvēkiem ievērojiet pieklājību un nepārtrauciet otru, neiestarpinieties sarunā arī tad, ja ir sajūta, ka zināt vislabāk. Tā sakot, bieži būs jāiekož mēlē. Mēneša noslēgums nāks ar teicienu – runāšana sudrabs, klusēšana zelts. Un otra svarīga lieta: ieklausoties diskusijā, jūs, iespējams, sapratīsiet ko tādu par sarunu partneri, ko līdz šim nebijāt pamanījis.

Vēzis

Arī mēneša noslēgums jums par un ap darbiem. Idejas birs maisiem, projektus arī piedāvās aizgūtnēm. Galvenais jums pašiem sajust, par ko acis deg un vai jūsu kalendārā ir vēl kāda brīva vieta kam jaunam. Ļoti būs jāsakārto prioritātes. Un, jā, nejauciet draudzību ar biznesu, profesionālo darbošanos, var gadīties saņemt sāpīgu mācību šajā sakarā.

Lauva

Viss par un ap finansiālo situāciju, esiet mierīgi, mēneša pēdējā nedēļā viss sāks atrisināties. Izdosies arī pavirzīties savos ikdienas darbos uz priekšu, un beidzot arī notversiet sajūtu, ka vilciens sakustējies. Daudz uzmanības no pretējā dzimuma puses, it īpaši brīvie Lauvas – neesiet vēsi, palūkojiet, kas tur pie jūsu durvīm klauvē.

Jaunava

Var sarežģīties komunikācija ar kādu cilvēku. Līdz šim būsiet lieliski sapratušies, bet tagad izpeldēs kādi zemūdens akmeņi. Neatstājiet šo faktu novārtā, atrisiniet uzreiz! Ja jūsu plānoto darbu saraksts būs pārāk aizpildīts, mēneša beigās varat piedzīvot sajūtu, ka nav ne laika, ne spēku, ne gribēšanas ko darīt. Neesiet lepni, sauciet palīgā savējos tuvākos vai kolēģus.

Svari

Attiecību joma jums šomēnes turpina krāsoties rozā toņos, liekas, vissakārtotākā no visām horoskopa zīmēm ir tieši jums. Varat piedzīvot kādas saķeršanās citu cilvēku aizmāršības vai neuzmanības dēļ. Neesiet bargi ne pret viņiem, ne sevi pašu. Visu ar diplomātiju, kā jūs vislabāk protat. Mēneša beigas var atnest kādu pārsteigumu.

Skorpions

Turpiniet iesākto, ejiet līdzi dzīves plūsmai. Neviens cits jums šķēršļus neliks, ja vien tas nebūsiet jūs pats – gan privātajā dzīvē, gan profesionāli. Klausiet savai intuīcijai, tā runās skaļi un sniegs jums nepieciešamās atbildes. Mēneša beigas var atnest lielāku enerģiju pašiem, lai strādātu ar pilnu atdevi. Un arī progress nebūs ilgi jāgaida, to sajutīsiet ātri.

Strēlnieks

Ja līdz šim bija iesīkstējusi attiecību joma, tad ziniet, avots esat jūs pats. Un arī pats to varat atrisināt. Neesiet nosvērti šomēnes, pavasaris burtiski klauvē pie durvīm, arī pie jūsējām. Ielaidiet to sirdī un ikdienā, lai ienestu jaunas vēsmas savā dzīvē. Būsiet pārsteigti, kā viens mēnesis var būtiski mainīt jūsu dzīvi. Un neiemainiet attiecības ar partneri pret attiecībām ar darbu, lai vēlāk nav jānožēlo.

Mežāzis

Mēneša noslēgums var nest augļus iepriekš pabeigtam projektam, var pacelt jūsu dzīvi vai ikdienu citā kvalitātē. Un jums tas ir jānosvin! Tikmēr nākotnes plāni pagaidīs. Uzmanīgi ar veselības jautājumiem, ja ir radušies kādi simptomi vai sūdzības, neesiet nevērīgs pret tiem. Mēnesi noslēdziet ar kādu prieku sev – ieguldiet sevī!

Ūdensvīrs

Ļoti profesionāli spēsiet vadīt ikdienu, lai nepazaudētu savu neatkarību un dzīves ritmu. Kāda jauna cilvēka ienākšana jūsu dzīvē būtiski pamainīs redzējumu par kādu jomu vai jautājumu. Savukārt, ja attiecībās kaut kas neiet gludi, neatlieciet jautājumu uz vēlāku laiku. Vēlāk var gadīties, ka vairs nevarēs neko glābt. Esat brīdināti!

Zivis

Marta noslēgumā domas vērsīsies pie tā, kā sevi apbalvot vai iepriecināt. Un ir taču arī par ko. Neesiet skops pret sevi. Tāpat arī svarīga ikdienas sadaļa būs komunikācija ar jauniem cilvēkiem, paziņām vai sadarbības partneriem, uzzināsiet daudz jauna, kā arī paplašināsiet savu redzesloku. Visā šai plūdumā neaizmirstiet sevi disciplinēt, lai neaizpeldētu pārāk tālu no realitātes – sapņos un fantāzijās.