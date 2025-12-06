Ideja svētku dāvanai bērniem! Autores Sanitas Tiltiņas grāmata “Pasakas pupiņu valodā” turpina iekarot ģimeņu sirdis visā Latvijā 1
Grāmatu un vairāku galda spēļu autore Sanita Tiltiņa jau piecus gadus iepriecina bērnus un ģimenes ar savu neparasto un jautro grāmatu “Pasakas pupiņu valodā”. Grāmata un tai sekojošā prāta spēle pupiņu valodā kļuvušas par iemīļotiem produktiem, kas apvieno radošu domāšanu, sen zināmo rotaļu valodu un izklaidi.
Kopš iznākšanas grāmata ir pabijusi Latvijas populārāko grāmatu TOP 10, kā arī nonākusi skolās un bērnudārzos. Lasītāji īpaši novērtējuši tās rotaļīgo pieeju valodai un spēju trenēt gan bērnu, gan pieaugušo prātu.
Kā radās grāmata
Ideja par pupiņu valodas grāmatu autores prātā dzīvojusi kopš bērnības, laikā, kad pēc skolas latviešu tautas pasakas tika pārrakstītas pupiņu valodā. Tas bija gan prāta treniņš, gan aizraujoša rotaļa. Gadiem ejot, šī nodarbe piemirsās, līdz kādā sarunā ar dēlu Sanita atcerējās savu bērnības sapni kādu dienu izdot grāmatu pupiņu valodā. Tika atsauktas atmiņā arī 90. gadu rotaļas bez datoriem, kad bērni izdomāja savas valodas, šifrēja vārdus un sacentās atjautībā. Šīs atmiņas kļuva par impulsu beidzot radīt grāmatu, ko autore iztēlojās un bija izplānojusi jau bērnībā.
Kas atrodams grāmatā “Pasakas pupiņu valodā”
Grāmata ir gan izklaidējoša, gan izglītojoša, un tā patiks dažāda vecuma lasītājiem. Tajā atrodamas:
· 11 latviešu tautas pasakas,
· tās pašas pasakas pupiņu valodā,
· noteikumi un piemēri, kā veidot pupiņu valodu,
· praktisks uzdevums prāta un radošuma trenēšanai,
· pārsteiguma dāvaniņa, kas pievienota katrai grāmatai.
Kāpēc tieši pupiņu valoda?
Pupiņu valoda Latvijā ir sena rotaļu valoda, ko bērni izmantojuši vairākus gadu desmitus, šifrējot vārdus un sacenšoties atjautībā. Tā:
· stimulē loģisko domāšanu,
· attīsta radošumu,
· trenē uzmanību un koncentrēšanos,
· veicina kopā būšanu ģimenē un draugu lokā.
Mūsdienās, kad ekrāni nereti aizstāj tradicionālās rotaļas, pupiņu valoda atkal kļūst par jautru un reizē izaicinošu prāta un mēles mežģi, kas pierāda, ka mācīties var būt arī aizraujoši.
Skaista dāvana Ziemassvētkos
“Pasakas pupiņu valodā” un tai radītās spēles ir lieliska ideja Ziemassvētku dāvanai. Tās iepriecina bērnus, saliedē ģimeni un sniedz vērtīgu alternatīvu ekrāna laikam. Tā ir dāvana, kas vienlaikus izklaidē, izglīto un rada kopīgus smieklus svētku laikā.
Grāmata, kas vieno paaudzes
Autores Sanitas Tiltiņas radītā grāmata ir unikāls piemērs tam, kā bērnības rotaļa var pārtapt projektā ar pievienoto vērtību. Tā saglabā tradīciju, attīsta valodas prasmes un mudina pavadīt laiku kopā.
Lai top prieks un lai vairojas prieks!
Kur iegādāties Grāmatu var iegādāties: www.manasspeles.lv