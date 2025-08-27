FOTO: Ketija Kalēja/Facebook

Kurš šogad ēd manus tomātus? Dārznieki satraukti par sabojāto ražu 0

Tomāti bieži vien ir katra dārznieka lepnums. Taču šogad ražu ietekmē ne tikai laikapstākļi, bet arī negaidītie ciemiņi dārzos un pat siltumnīcās. Siltumnīcās visā Latvijā novērojamas problēmas ar gliemežiem, pelēm un citiem nelūgtiem grauzējiem, kuri spēj iznīcināt rūpīgi lolotus tomātus vienas nakts laikā. Dārznieki diskusijā dalās pieredzē, meklē risinājumus un brīnās, kas īsti noēd viņu ražu?

Sociālo mediju platformā “Facebook” Ketija ievieto fotogrāfijas, kurās redzami bojātie tomāti. Ketija raksta: “Labdien. Man šogad ir problēma ar kādu agrāk neesmu saskārusies. Kāds siltumnīcā ēd tomātus. Varbūt kādam ir idejas, kas tas ir un kā ar to cīnīties?”

FOTO: Ketija Kalēja/Facebook
Ieraksts piesaistīja daudzu citu lietotāju uzmanību un pulcēja vairākus simtus komentāru. Liela daļa komentētāju dalījās savā pieredzē un apstiprināja faktu, ka šāda problēma šogad skar daudzus tomātu audzētājus.

Liene raksta: “Šogad murgs, putni knābā tomātus – zvirbuļi, pieliku sietu durvīm priekšā un ar to viss nebeidzas ūdensžurkas ēd zemos ķekarus! Tāda sajūta ka šogad visi ir badā!”

Ineses savā dārzā saskaras ar līdzīgām problēmām: “Peles šogad ēd tomātus un pat 30 čillī apaļos pipariņus pa vienu nakti sagrauza un izvalkāja. Slazdos pa paris nedēļām pa dārzu un siltumnīcu vismaz 25 jau noķēru. Pirmo reizi tik daudz redzu.”

Lietotāja Nellija iesaka iegādāties aizsargtīklīņu: “Aizsargtīkliņš tomātiem izskatās šādi.”

FOTO: Nellija Stirna/Facebook

Arī Ingūna dalās savos novērojumos: “Man šķiet, ka gan gliemeži, gan peles. Vakar milzīgu tomātu, gaidīju, kad būs gatavāks, ieraudzīju apgrauztu un ar peļu dāvaniņām atstātu. Vēl arī zaļie tomāti pilna zeme, tos izskatās vairāk ciena gliemeži.”

Daļa komentētāju uzskata, ka diskusijas autores gadījumā vainojami grauzēji. Inese raksta: “Tur redzamas drupačiņas no tomāta uz augsnes, tas noteikti nav ne gliemezis, ne tārpiņi ne kāds cits rāpulis! Tie var būt kā te raksta, divkājainie vai četrkājainie mazie kustonīši! Putni diez vai pa nakti šiverēs pa siltumnīcu, tātad atliek grauzēji.”

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: ekrānuzņēmums/ “Facebook”
FOTO: Ekrānuzņēmums/Facebook
FOTO: Ekrānuzņēmums/Facebook
FOTO: Ekrānuzņēmums/Facebook
FOTO: Ekrānuzņēmums/Facebook
FOTO: Ekrānuzņēmums/Facebook
