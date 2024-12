Foto: Scanpix/LETA

Iespējams, viņš vairs nav ārstējams: Putinam ir steidzami nepieciešama mediķu palīdzība. Speciāliste atklāj, kas diktatoram kaiš







Krievijas diktora Vladimira Putina izteikumi ikgadējā tiešsaistes preses konferencē, kurā viņš izvērtēja gada rezultātus, kļuvuši agresīvāki un neadekvātāki, kas, iespējams, liecina par ārprāta saasināšanos.

Psiholoģe Olena Šeršņeva intervijā “24. kanālam” norāda, ka Putins uzvedības modelis ir raksturīgs psihopātiem: “Kremļa vadītāja jaunākās iniciatīvas ir raksturīgas psihopātiem – pilnīgs empātijas un vispārcilvēcisko vērtību trūkums, kā arī interese par ciniskiem un nežēlīgiem eksperimentiem. Ar gadiem šīs iezīmes pastiprinās.”

Viņa skaidro, ka psihopātiem ir nepieciešams adrenalīns. Putins to saņemot, bet viņam to vajag arvien vairāk un vairāk, ko varot novērot gadu no gada.

Psiholoģe uzsver, ka vienīgais veids, kā tikt galā ar šādu personību, ir lietot spēku: “Psihopāti nesaprot ne žēlastību, ne vienošanos – šie jēdzieni viņiem neko nenozīmē. Viņi reaģē tikai uz lielāku spēku, kas liek viņiem pakļauties, apklust, izrādīt cieņu un atturēties no ļauna darīšanas.”

Astoņu gadu laikā kopš konflikta sākuma, vēl pirms pilna mēroga iebrukuma, Krievijas diktators gandrīz 200 reizes ir pārkāpis vienošanās par uguns pārtraukšanu.

Tagad viņš gājis vēl tālāk, paziņojot, ka viņam “ir garlaicīgi un vajadzīga kustība” – tā Putins raksturoja karu, krievu zvērības un ukraiņu masveida slepkavības.

“Šie vārdi par “kustību” ir ārkārtīgi atklāti. Te mēs redzam īsto Putinu – viņš godīgi atzīstas, ka vēlas vairāk adrenalīna. Ar esošo vairs nepietiek. Viņš tieši pasaka, ka vēlas, lai lodes svilpo,” norāda psiholoģe.

“Tas, kas normālam cilvēkam ir sinonīms šausmām, kaut kas tāds, ko neviens negrib pieredzēt savā dzīvēs, Putinam, gluži pretēji – adrenalīns, kas viņam ir nepieciešams,” speciāliste skaidro.

“Šāda vajadzība ir cilvēkam ar psihopātiskiem traucējumiem. Būtu labi šādu cilvēku ārstēt, bet, redz, tas pagaidām nenotiek,” Šeršņeva piebilst.

Lai cik paradoksāli tas neizklausītos, bet tieši nežēlīgākie slepkavas visvairāk baidās no savas nāves. Šeit var novērot hiperkompensācijas fenomenu – lai aizbēgtu no savas ievainojamības, cilvēks pastrādā noziegumus pret citiem un to vēro, tādējādi cenšoties aizsargāt savu psihi, viņa skaidro.

Jau vēstīts, ka Putins ikgadējā tiešsaistes preses konferencē piedāvāja veikt “eksperimentu”. Viņš ierosināja, ka Ukraina un Rietumi varētu koncentrēt pretgaisa aizsardzības sistēmas noteiktā vietā Kijivā, un tad Krievija veiktu tur uzbrukumu, lai pārbaudītu raķetes “Orešņik” spējas.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis asi reaģēja uz šiem izteikumiem, sociālajos tīklos rakstot: “Cilvēki iet bojā, bet viņam ir “interesanti”… Idiots.”