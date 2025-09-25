Īpašnieka vārds, kartes numurs, derīguma termiņš un CVC kods – visi dati kā uz paplātes! Cik drošas ir bankas kartes? 0
Elza Breidaka

Foto: LETA/Publicitātes foto
Elza Breidaka
6:02, 25. septembris 2025
Stāsti Izpēte

Cilvēki arvien vairāk apšauba savu datu drošību. Un tas ir ļoti saprotami – krāpniecības gadījumi notiek ik uz soļa. Manu uzmanību sociālajā tīklā “Thread” piesaistīja kādas sievietes paustās bažas par SEB bankas kartēm, uz kurām vienā pusē pieejami visi kartes dati. Vai tas tiešām ir droši?

Pērn SEB banka ieviesa jauna dizaina kartes. Jaunajām kartēm 84% plastikāta ir no bioplastmasas, kas veidota no kukurūzas cietes, bet vizuālajā dizainā attēlotas dažādas Skandināvijas un Baltijas vietas. Piemēram, uz debetkartēm ir attēlota Baltijas jūra.

Tomēr, kā norāda kāda iedzīvotāja – lai gan pievilcīgas savā vienkāršībā, cik drošas tās ir? Kartēm otrā pusē norādīta būtiska informācija, kas paver ļoti labas iespējas krāpniekiem: kartes numurs, īpašnieka vārds, kartes derīguma termiņš un CVC kods.

Sazinoties ar SEB bankas pārstāvjiem, saņemu apstiprinājumu, ka klientiem par drošību nevajadzētu satraukties.

SEB komentārs: “Uz jaunajām SEB bankas kartēm visa informācija – vārds, kartes numurs, derīguma termiņš un arī CVC kods – tiešām atrodas uz vienas, aizmugurējās puses. Šāds izvietojums nepalielina riskus, gluži pretēji – lielākoties, maksājot ar karti, cilvēki to tur ar priekšējo pusi uz augšu, un visi dati ir paslēpti.

Turklāt uz Latvijā izdotām kartēm attiecas 3D Secure aizsardzība, kas nozīmē, ka lielākā daļa interneta veikalu darījuma apstiprināšanai pieprasa papildu autentifikāciju, izmantojot internetbanku.

Savukārt, ja kartes dati ir ļaunprātīgi izmantoti, lai iepirktos veikalos, kuros nav 3D Secure aizsardzības, klientiem ir daudz vieglāk apstrīdēt darījumus, kas veikti šajā veikalā, un atgūt naudu.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka jebkura karte pienācīgi jāsargā un jānodrošina, lai tā nenonāktu trešās personas rokās. Tāpat ieteicams mobilajā lietotnē ieslēgt paziņojumus par izejošiem maksājumiem un šādi sekot līdzi visiem darījumiem.”

Kā norāda Jānis Silakalns, Latvijas Bankas preses sekretārs, tas, ka uz kartēm pieejama šāda veida informācija, nav nekas jauns.

“Tiesību akti un Latvijas Banka nereglamentē informāciju, t.sk. dizainu, kas jāizvieto uz maksājumu kartes. Šo informāciju un prasības nosaka globālās maksājumu karšu organizācijas (piemēram, Visa, MasterCard), un attiecīgi šīs prasības ievēro karšu emitents jeb tirgus dalībnieks. Vienlaikus šādas informācijas izvietošana uz kartes nav jaunums, un to ne tikai SEB, bet arī citas komercbankas ir īstenojušas jau sen.

Vēršam uzmanību, ka šis ir ļoti būtisks finanšu pratības jautājums, ļoti svarīgi, lai cilvēki rūpētos par savas kartes drošību, bet, konstatējot, ka karte ir nozudusi, sazinātos ar savu banku un karti bloķētu.”

Ikviens ir aicināts iepazīties ar šo informāciju Latvijas Bankas tīmekļvietnē naudasskola.lv.

Divi būtiski ieteikumi:

  • Sargā savus bankas datus (internetbankas lietotāja numuru, kartes PIN kodu, paroles, Smart-ID kodus, personas kodu), lai tie nenonāktu citu personu (t. sk. radinieku un draugu) rīcībā!
  • Neglabā paroles un karšu PIN kodus blociņā. Nefotografē un neglabā drošības kodus, paroles un citus datus viedtālruņa attēlu galerijā. Nedalies ar saviem bankas datiem e-pastā!

Jānis Silakalns uzsver: “Tāpat mēs uzstājīgi aicinām savas drošības labad iepirkumus veikt tikai tādos internetveikalos, kas ir droši un kuros maksājumu apstiprināšana notiek, izmantojot 3D Secure.

Ar 2021. gada 1. janvāri tirgotājiem, kuru interneta veikalā iespējams norēķināties ar maksājumu karti, ir jānodrošina divkārša drošība jeb stingrā autentifikācija. Tirgotājam ir stingrāk jāpārliecinās, ka pircējs patiešām ir attiecīgās kartes vai konta īpašnieks, bet pircējam maksājums ir jāapliecina nevis vienā, bet vairākos veidos. Piemēram, veicot pirkumu, jāievada kartes dati, un papildus jāapstiprina pirkums ar Smart-ID.

Arī karšu maksājumus aizsargā stingrā autentifikācija un, ja klients apstrīd maksājuma autorizēšanu, tam ir tiesības vērsties bankā, apstrīdēt darījumu un prasīt kompensāciju.”

