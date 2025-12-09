Tie ir draudi civilajiem! Lietuvā izsludināta ārkārtas situācija 1
Otrdienas rītā uz sēdi sanāca Ministru kabinets – tika nolemts izsludināt ārkārtas stāvokli Lietuvā saistībā ar Baltkrievijas izlaistajiem kontrabandas baloniem, vēsta “lrytas.lt“.
Kā norādīts rezolūcijas projektā, balonu dēļ, kuros ir kontrabandas preces no kaimiņvalsts Baltkrievijas, kas rada draudus Lietuvas nacionālās drošības interesēm, visā valstī tiks izsludināta ārkārtas situācija.
“Jāatzīmē, ka ārkārtas stāvokļa ieviešana visā valstī neradīs neērtības sabiedrībai, jo piemērotie pasākumi būs mērķtiecīgi un samērīgi un vērsti tikai uz nelikumīgu darbību organizatoriem un veicējiem,” norāda Iekšlietu ministrija.
Par valsts ārkārtas operāciju vadītāju iecelts iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs.
Tā rezultātā, tiek zaudēta iespēja pārvadāt pasažierus un kravu pa gaisu, tiek nodarīti ievērojami finansiāli zaudējumi un reputācijas kaitējums.
Saskaņā ar Ārkārtas notikumu sarakstu un to kritērijiem, gadījumi, kad gaisa transporta satiksme tiek pārtraukta uz 6 vai vairāk stundām, ja vismaz viena no valsts lidostām nespēj pārvadāt pasažierus un kravu, jāvērtē kā ārkārtējs notikums. Kopš oktobra sākuma ir bijuši vairāki gadījumi, kad galvaspilsētas lidosta bija slēgta uz ilgāku laiku.
“Tāpēc jāsecina, ka ir pamats izsludināt ārkārtas stāvokli,” norāda Iekšlietu ministrija.
Ārkārtas stāvoklis, pēc Iekšlietu ministrijas teiktā, ļaus iestādēm vēl ciešāk koordinēt darbības un piesaistīt militāro vienību atbalstu.
Premjerministre Inga Ruginiene pagājušajā nedēļā paziņoja, ka valdība plāno izsludināt ārkārtas stāvokli.
Atgādinām, ka kontrabandas balonu radīto draudu dēļ pēdējo mēnešu laikā Viļņas lidostas darbība ir vairākkārt apturēta.
Reaģējot uz notiekošajiem incidentiem, valdība nolēma oktobra beigās uz mēnesi slēgt robežu ar Baltkrieviju. Tomēr robeža tika atvērta agrāk, lai risinātu Baltkrievijā iesprūdušo pārvadātāju situāciju. Tomēr režīms neļauj viņiem atgriezties Lietuvā, tāpēc pārvadātāji apsver iespēju organizēt protestu.