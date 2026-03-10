Foto: AP/Scanpix
Foto: AP/Scanpix
Irānas galvaspilsētā Teherānā paceļas dūmi pēc Izraēlas veiktā trieciena

Irāna oponē Trampa teiktajam, ka karš lielā mērā ir beidzies, draudot paši noteikt tā beigas 0

LETA
9:40, 10. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Irāna sola turpināt karu tik ilgi, cik nepieciešams
Teherāna, 10. marts, LETA–AFP. Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči otrdien paziņojis, ka Irāna turpinās cīnīties tik ilgi, cik būs nepieciešams, tādējādi apšaubot ASV prezidenta Donalda Trampa apgalvojumu, ka konflikts drīz beigsies.

Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
TV24
“Cik tie cilvēki ir stulbi!” Pauls Timrots netur mēli aiz zobiem un skarbi kritizē sabiedrības reakciju uz degvielas cenām
Kokteilis
Tavs sapņu vīrietis: šo zodiaka zīmju pārstāvji dievina kārtību un visu dara paši
Lasīt citas ziņas

Irāna dažas stundas pēc Trampa paziņojuma sāka jaunu uzbrukumu vilni pret ASV sabiedrotajām Persijas līča valstīm, un Aragči faktiski noraidīja iespējamas sarunas ar ASV, norādot, ka Teherānai ir “ļoti rūgta pieredze sarunās ar amerikāņiem”.

Tramps pirmdien izteicās, ka ASV un Izraēlas karš ar Irānu lielā mērā ir beidzies.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Ekonomikas ministrs sola veidot pārtikas cenu grozu senioriem
Kokteilis
“Liels prieks, gandarījums un lepnums…” Danas Reiznieces ģimenē sagaidīts mazulis – bijusī politiķe neslēpj prieku
Irāna sola atvērt Hormuza šaurumu jebkurai Eiropas vai arābu valstij, kas pakļausies viņu izvirzītajam nosacījumam

“Tas drīz beigsies, un, ja tas atkal sāksies, viņi cietīs vēl smagāk,” pirmdien preses konferencē Floridā paziņoja Tramps. “Mēs jau esam uzvarējuši daudzos veidos, bet mēs neesam uzvarējuši pietiekami,” viņš piebilda.

ASV prezidents arī piedraudēja Irānai ar vērienīgu uzbrukumu, ja Teherāna bloķēs naftas piegādes.

Tomēr Aragči intervijā “PBS News” norādīja, ka karadarbība turpinās un Irāna ir gatava to turpināt. “Mēs esam labi sagatavojušies turpināt uzbrukt viņiem ar savām raķetēm tik ilgi, cik tas būs nepieciešams,” uzsvēra ministrs.

Arī Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss šorīt paziņoja, ka tikai tas “noteiks kara beigas”, noraidot Trampa izteikumus, ka karš lielā mērā ir beidzies.

Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajiem objektiem Persijas līča reģionā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Irāna sola atvērt Hormuza šaurumu jebkurai Eiropas vai arābu valstij, kas pakļausies viņu izvirzītajam nosacījumam
Tramps pēc sarunas ar Putinu paziņojis par plānu, kā novērst straujo cenu kāpumu un paniku tirgū
TV24
“Tas saucās WTF!” Rajevs atklāj, vai un kāds efekts no konflikta Tuvajos Austrumos būs uz Ukrainu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.