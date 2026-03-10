Irāna oponē Trampa teiktajam, ka karš lielā mērā ir beidzies, draudot paši noteikt tā beigas 0
Irāna sola turpināt karu tik ilgi, cik nepieciešams
Teherāna, 10. marts, LETA–AFP. Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči otrdien paziņojis, ka Irāna turpinās cīnīties tik ilgi, cik būs nepieciešams, tādējādi apšaubot ASV prezidenta Donalda Trampa apgalvojumu, ka konflikts drīz beigsies.
Irāna dažas stundas pēc Trampa paziņojuma sāka jaunu uzbrukumu vilni pret ASV sabiedrotajām Persijas līča valstīm, un Aragči faktiski noraidīja iespējamas sarunas ar ASV, norādot, ka Teherānai ir “ļoti rūgta pieredze sarunās ar amerikāņiem”.
Tramps pirmdien izteicās, ka ASV un Izraēlas karš ar Irānu lielā mērā ir beidzies.
“Tas drīz beigsies, un, ja tas atkal sāksies, viņi cietīs vēl smagāk,” pirmdien preses konferencē Floridā paziņoja Tramps. “Mēs jau esam uzvarējuši daudzos veidos, bet mēs neesam uzvarējuši pietiekami,” viņš piebilda.
ASV prezidents arī piedraudēja Irānai ar vērienīgu uzbrukumu, ja Teherāna bloķēs naftas piegādes.
Tomēr Aragči intervijā “PBS News” norādīja, ka karadarbība turpinās un Irāna ir gatava to turpināt. “Mēs esam labi sagatavojušies turpināt uzbrukt viņiem ar savām raķetēm tik ilgi, cik tas būs nepieciešams,” uzsvēra ministrs.
Arī Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpuss šorīt paziņoja, ka tikai tas “noteiks kara beigas”, noraidot Trampa izteikumus, ka karš lielā mērā ir beidzies.
Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajiem objektiem Persijas līča reģionā.