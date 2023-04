Ja kādreiz esat vēlējies izbēgt no pilsētas ikdienas, cilvēku burzmas un doties uz attālu salu, kurā nav citu iedzīvotāju, tad tagad ir tāda iespēja. Baroko sala, kas atrodas tieši pie Skotijas dienvidu krasta, tiek pārdota, un tās cena ir 190 000 USD jeb apmēram 172 000 eiro, vēsta cnn.com.

“Tas ir ļoti romantiski, ka jums pieder privātā sala Skotijā ar brīnišķīgu ainavu,” teikts aģenta pārdošanas sludinājumā.

Maz ticams, ka pircējam noderēs auto. Tuvākā pilsēta atrodas apmēram sešu jūdžu attālumā, tuvākā dzelzceļa stacija atrodas stundas brauciena attālumā ar autobusu vēl no pilsētas. Londona un Edinburga atrodas attiecīgi vairāk nekā 350 un 100 jūdžu attālumā.

Ar sulīgu zaļu zāli un akmeņainiem atsegumiem klātā sala aizņem apmēram 25 akrus lielu platību, taču tajā nav nevienas ēkas, tikai plūdu dīķis, kas ziemas mēnešos nodrošinātu ūdeni mājlopiem un savvaļas dzīvniekiem.

Kā iegādāties privātu salu? Saskaņā ar sludinājumu neviens nekad vēl nav lūdzis atļauju būvēt kaut ko uz salas, tāpēc pircēja ziņā būtu izpētīt attīstības iespējas vietējā pašvaldībā.

Paisuma laikā uz salu var nokļūt kājām, ar traktoru vai kvadraciklu. Pārējā laikā salai ir oļu pludmale, kurā var pietauvot laivas.

Sala atrodas īpaši zinātniski nozīmīgā vietā — Apvienotās Karalistes apgabalā, kas definēts kā īpaši interesants, jo tajā ir sastopamas retas faunas vai floras sugas, un tā ir patvērums visu veidu savvaļas putniem, tostarp lielajām kaijas, tur ir arī reti augi, piemēram, klinšu jūras lavanda un smaržīgā orhideja.

Aģents sagaida lielu interesi par šo miniatūro karaļvalsti.

