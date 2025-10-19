VIDEO. Viļānos jaunietis ar auto ietriecas mājas sienā 0

20:20, 19. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Šorīt Viļānos kāds jaunietis, pēc aculiecinieku teiktā, alkohola reibumā ar pārmērīgu ātrumu pārvietojās pa dzīvojamo zonu, bet nespēja savaldīt automašīnu un ielidoja mājas stūrī, vēsta sadursme.lv.

Pēc sadursmes vadītājs pameta notikuma vietu, līdz ieradās policija.
Par laimi, cietušo nav.

Aculiecinieki norāda, ka jaunietis pirms bēgšanas bijis manāmi reibumā.

