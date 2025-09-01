Latvijas basketbolisti EČ mačā Rīgā uzvar Portugāli un ir tuvu iekļūšanai izslēgšanas spēļu turnīrā 0
Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā Eiropas čempionāta (EČ) grupu turnīra mačā pārspēja Portugāli un ir tuvu iekļūšanai izslēgšanas spēļu turnīrā.
Latvijas izlase uzvarēja ar 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) un Serbijas izlases uzvaras gadījumā šodienas spēlē ar Čehiju iekļūs “play-off” turnīrā.
Latvijas izlasē Kristaps Porziņģis sakrāja 21 punktu, deviņas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas. Rolands Šmits sakrāja 15 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, Dāvis Bertāns – 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas, bet Dairis Bertāns guva 11 punktus.
Portugāles vienībā 17 punktus guva Rafaels Lišboa, bet Nemīašs Keta sakrāja 16 punktus un septiņas atlēkušās bumbas.
Latvijas izlase precīzāk izpildīja divpunktu metienus (56% pret portugāļu 38%), bet soda metienos meta ar simtprocentīgu precizitāti (16/16), kamēr portugāļi realizēja septiņus no 12 soda metieniem.
A grupā pirms Serbijas – Čehijas spēles četras uzvaras četros mačos ir Turcijai, trīs uzvaras trīs spēlēt – Serbijai, abām nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Četros mačos Latvijai ir divi panākumi, bet Igaunijai un Portugālei – pa vienam. Čehija ir zaudējusi visos trijos mačos.
Maču ar rezultatīvu caurgājienu un trīspunktu metienu sāka Artūrs Žagars, bet 7:0 ar divpunktu metienu panāca Kristaps Porziņģis, kurš pēc tam realizēja tālmetienu, Latvijas izlasei izvirzoties vadībā ar 10:2.
Ceturtdaļas vidū pēc sadursmes aizsardzībā ar Fransišku Amarante malā bija spiests doties Žagars, kurš pieprasīja maiņu un devās uz ģērbtuvēm, laukumā vairs neatgriežoties.
Lielāko pārsvaru ceturtdaļā Latvijas izlase panāca pēc Dāvja Bertāna trīspunktu metiena – 18:8.
Ceturtdaļas beigās portugāļi guva četrus punktus pēc kārtas, pietuvojoties līdz 21:23.
Otro ceturtdaļu ar divpunktu metienu un diviem realizētiem soda metieniem Latvijas izlasē uzsāka Rolands Šmits, bet Dairis Bertāns ar tālmetienu panāca 30:21.
Ceturtdaļas vidū latvieši guva 11 punktus pēc kārtas, Šmitam realizējot trīspunktu gājienu, Porziņģim trāpot divus tālmetienus un Lomažam gūstot divus punktus pēc metiena no groza apakšas –
41:24.
Pēc Dāvja un Daira tālmetieniem Latvijas basketbolisti bija trāpījuši desmit no 17 tālmetieniem un pirmoreiz pārsniedza 20 punktu pārsvaru – 47:26.
Pēc vēl viena Daira Bertāna tālmetiena puslaiks beidzās ar rezultātu 50:28 mājinieku labā.
Trešajā ceturtdaļā rezultāta starpība svārstījās abpus 20 punktu atzīmes, bet pēdējās ceturtdaļas vidū portugāļi pēc 8:0 izrāviena un Kandidu Sā bumbas trieciena grozā no augšas pietuvojās līdz 58:70.
54 sekundes pirms mača beigām savainojumu cīņā ar Djogu Gameiru guva Kristers Zoriks, dodoties uz ģērbtuvēm, taču uzvara ar 78:62 tika sasniegta.
A grupā Rīgā pirmajā dienas spēlē Turcija ar 84:64 pieveica Igauniju. Plkst.21.15 Serbija tiksies ar Čehiju.
Latvijas valstsvienība A grupas pēdējā spēlē trešdien tiksies ar Čehiju.
Jau ziņots, ka pirmajā B grupas spēlē pirmdien Melnkalnes basketbolisti ar 87:81 pieveica Zviedriju, abām komandām saglabājot cerības iekļūt astotdaļfinālā, bet Vācija ar 120:57 sagrāva Lielbritāniju.
Pēdējā dienas mačā B grupā Tamperē plkst.20.30 tiksies Lietuva un Somija.
B grupā četras uzvaras ir svinējusi Vācija, trīs – Somija, abām jau nodrošinot vietu astotdaļfinālā, divas – Lietuva, pa vienai – Melnkalne un Zviedrija, bet Lielbritānija ir zaudējusi visos četros mačos.
Visas čempionāta spēles tiešraidē translē “Go3 Sport” kanāli.
Latvijas basketbolisti turnīru sāka ar zaudējumu Turcijai (73:93), ar 72:70 pārspēja Igauniju un ar 80:84 piedzīvoja zaudējumu mačā ar Serbiju. Portugāļi turnīra ievadā ar 62:50 pārspēja Čehiju, ar 69:80 zaudēja Serbijai un ar 54:95 kapitulēja Turcijai.
Spēlē ar Serbiju Latvijas izlasē pēdas savainojumu guva uzbrucējs Andrejs Gražulis, kuram finālturnīrs ir beidzies.
Latvija ar Portugāli pēdējo reizi tikās 2009.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Pirmajā savstarpējā spēlē tika svinēta pārliecinoša uzvara, līdz ar to otrajā mačā zaudējumam ar diviem punktiem nebija izšķirīgas nozīmes.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.
Latvijas un citu izlašu gaitas Rīgā klātienē atspoguļo arī nacionālās informācijas aģentūras LETA reportieri un fotogrāfi. Basketbola finālturnīram veltītajā LETA sadaļā (https://www.leta.lv/themes/eurobasket_2025/) un “X” profilā “@LETAsportsEXTRA” pieejama jaunākā informācija ne tikai par Latvijas izlases gaitām un panākumiem, bet arī citu komandu rezultātiem un čempionāta aktualitātēm.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas “Hawks”, ASV), Dāvis Bertāns (“Dubai”, AAE), Dairis Bertāns (“VEF Rīga”), Rolands Šmits (Stambulas “Anadolu Efes”, Turcija), Klāvs Čavars (Baku “Sabah”, Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas “Neptūnas”, Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras “Turk Telekom”, Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas “Baxi”, Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo “Rio Breogan”, Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas “Fenerbahce”, Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas “Hiopos”, Spānija).
Portugāles izlases sastāvs:
Fransišku Amarante (“Oviedo”, Spānija), Djogu Britu, Rafaels Lišboa (abi – “Ourense”, Spānija), Djogu Gameiru, Daniels Relvau (abi – Lisabonas “Benfica”, Portugāle), Migels Keirošs (“Porto”, Portugāle), Nemīašs Keta (Bostonas “Celtics”, NBA), Kandidu Sā (“Caceres”, Spānija), Nunu Sā (“Galomar”, Portugāle), Djogu Ventura (Lisabonas “Sporting”, Portugāle), Vladislavs Voico (“Cantabria”, Spānija), Travante Viljamss (“Oradea”, Rumānija).