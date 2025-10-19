Zelenskis nosauc divus skaitļus, kas pierāda, ka Putins karā neuzvar 0
Ukrainas prezidents ir pārliecināts, ka Krievijas okupācijas spēki pašlaik atrodas vājā pozīcijā, raksta dialog.ua.
Kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Krievijas diktatoram Putinam ir izdevies iekarot tikai 1% Ukrainas teritorijas, zaudējot 1 300 000 savu karavīru.
Šie divi skaitļi pierāda, ka Ukraina šajā karā nezaudē un Kremlis neuzvar.
Ar šādu paziņojumu intervijā “NBC News” nāca klajā Ukrainas līderis Volodimirs Zeļenskis.
“Viņa (Putina – red.) armija šobrīd patiešām atrodas vājā pozīcijā,” sacīja valsts vadītājs.
Prezidents norādīja, ka viņš nesaprot, kāpēc pasaules lielākās valsts vadītājam ir nepieciešami vēl daži kilometri Ukrainas teritorijas.
“Šis karš nav par zemi, tas ir par mūsu neatkarību,” uzsvēra valsts vadītājs.
Zelenskis arī norādīja, ka Putins baidās no savas sabiedrības; viņš vēlas valdīt līdz mūža galam, un, lai to izdarītu, viņam ir nepieciešams krievu atbalsts. Šajā sakarā prezidents aicināja starptautisko sabiedrību noteikt papildu sankcijas pret Krieviju, norādot, ka, tiklīdz krievu dzīve pasliktināsies, viņi sāks izdarīt spiedienu uz savu diktatoru.