Izmēģini šo! Bagete ar mājas kupātiem 0
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Šī recepte nāk no Madonas saimnieces Ilzes Liguori krājuma.
Sastāvdaļas
neliela paprika
neliels sīpols
kupāti (daudzums pēc vajadzības)
bagetes tipa maize
majonēze
eļļa cepšanai
Pagatavošana
Papriku un sīpolu sagriež stienīšos. Katru dārzeni atsevišķi apcep pannā, līdz tie mīksti un viegli apbrūnējuši. Apcep kupātus, līdz tie pilnībā gatavi. Maizīti pārgriež uz pusēm un karstā pannā nedaudz apgrauzdē, lai veidojas kraukšķīga garoziņa.
Uz maizītes kārto apceptos sīpolus, papriku un kupātus. Pa virsu uzspiež nedaudz majonēzes un saliek maizi kopā. Maizīti ēd siltu uzreiz pēc pagatavošanas.