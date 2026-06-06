Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Izmēģini šo! Bagete ar mājas kupātiem 0

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13:01, 6. jūnijs 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

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Šī recepte nāk no Madonas saimnieces Ilzes Liguori krājuma.

Sastāvdaļas

neliela paprika
neliels sīpols
kupāti (daudzums pēc vajadzības)
bagetes tipa maize
majonēze
eļļa cepšanai

Pagatavošana

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Papriku un sīpolu sagriež stienīšos. Katru dārzeni atsevišķi apcep pannā, līdz tie mīksti un viegli apbrūnējuši. Apcep kupātus, līdz tie pilnībā gatavi. Maizīti pārgriež uz pusēm un karstā pannā nedaudz apgrauzdē, lai veidojas kraukšķīga garoziņa.

Uz maizītes kārto apceptos sīpolus, papriku un kupātus. Pa virsu uzspiež nedaudz majonēzes un saliek maizi kopā. Maizīti ēd siltu uzreiz pēc pagatavošanas.

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