“Izvairos no viņiem kā no sērgas!” Autovadītājiem ļoti pretēji viedokļi par šoferiem, kuru mašīnās ir bērni 21

19:33, 26. septembris 2025
Viedokļi

Šovasar rakstījām, ka visiem zināmās “Baby on board” uzlīmes nav domātas tāpat vien mašīnas greznošanai. Valsts Policija informēja sabiedrību, ka šīs uzlīmes ir liels palīgs operatīvajiem dienestiem, ja auto iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā. Sociālajos tīklos izveidojusies diskusija par vēl vienu uzlīmes aspektu – vai to redzot, citi šoferi satiksmē izturas uzmanīgāk un ciena, ka auto brauc mazs bērns?

“Šeit vēlētos dzirdēt abu pušu godīgu viedokli – “baby on board” uzlīmes. Vecāki – jūtiet atšķirību uz ceļa? Pārējiem autovadītājiem – maina jūsu attieksmi pret priekšā braucošo/ blakus noparkoto auto?” kāda sieviete jautā.

Foto: Ekrānuzņēmums no Threads
Kāds komentāros atbild, ka tām nepievērš uzmanību vispār, cits norāda – ja jāizvēlas stāvvieta, tad labāk tālāk no “baby on board”.

Vēl kāda mamma pastāsta, ka arī viņa uz sava auto izvēlējās uzlīmēt šādu uzlīmi. “Vai mana braukšana tāpēc ir kļuvusi sliktāka? Noteikti nē. Braucu kā ierasts un arī negaidu nekādu īpašu attieksmi. Taču, ja kāds stāvlaukumā pamana un nenovieto auto tik tuvu – to patiesi novērtēju. Godīgi sakot, kopš man ir šī uzlīme, vairs nav bijušas situācijas, kad bērna izņemšana no mašīnas būtu apgrūtināta vietas trūkuma dēļ. Tas ir pozitīvi, ņemot vērā komentāros izskanējušo skepsi. Šķiet, ka cilvēki tomēr pamana – un paldies par to!”

Cita māmiņa raksta: ” Arī man ir šāda uzlīme auto. Vai tas uzreiz nozīmē, ka es strauji bremzēšu, jo bērns raudās vai arī, ka braukšu lēnāk par atļauto ātrumu? nē, viennozīmīgi nē. Vai šī zīme attaisno manu braukšanas stilu / manieres uz ceļa? protams, ka nē. Viss, ko es ar šo zīmi savā logā cenšos pateikt ir tas, ka manā auto atrodas bērns. Novērtēju, ja tu, kā aizmugurējais autovadītājs, ievēro distanci no manis vai arī esi pacietīgs, ja braucu uz 90km/h nevis 110km/h, bet, ja arī tā nenotiek – it’s fine!”

Kāds vīrietis savukārt ļoti dusmīgs: “Izvairos no viņiem kā no sērgas. Domā, ka tā uzlīme ļauj braukt kā pagadās.”

Cits komentāros norāda: “Es to uzlīmi uztveru tikai kā- pie stūres var būt vecāks, kurš, iespējams, nekoncentrējas ceļam, jo bērni novērš uzmanību, un ir potenciāli bīstams pārējiem.”

“Ja redzu uzlīmi, tad esmu maķenīt saprotošāka pret tā auto braukšanas ātrumu. Speciāli gan nepētu uzlīmes, bet tik tā, ja iekrīt acīs. Un līdz ar to sagaidu, ka arī mani sapratīs, ja līkumus izņemu lēzenāk, vai kustību uzsāku mierīgāk. It īpaši, ja bēbītis vel maziņš, maziņš. Bet kopumā tas nemaina īsti neko. Ne kā vadītājam, kuram ir šī uzlīme, ne kā vadītājs, kurš šo uzlīmi redz,” kāda sieviete raksta.

“Man arī tāda ir, vismaz netaurē, ja lēnāk uzsaku ātrumu, bremzēju laicīgāk. Kā arī pa trakajām bedrainajām ielām braucu mazliet lēnāk un uzmanīgāk. Bet Īslandē kultūra arī citādāka, kā uz Latvijas ceļiem. Un daudzi ievēroju, ka izvēlas ne parkoties blakus ar mašīnām, laikam, lai varētu normāli attaisīt durvis un ielikt bērnu vai tieši otrādāk bail, ka neatsit durvis pret mašīnu, bet jebkurā gadījumā atvieglo man dzīvi un nepamodina gulošu bērnu mašīnā,” cits soctīklotājs norāda.

Kā tu uztver šo uzlīmi, ja redzi to uz blakus braucošo mašīnu?

