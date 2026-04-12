“Ja neatbildu, man ir problēma!” Zelenskis pastāsta par īpašu cilvēku savā dzīvē, kurš zvana pat 20 reizes dienā 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis, ka, neraugoties uz milzīgo spiedienu, ko rada kara laika līdera pienākumi, viņš gandrīz katru dienu sazinās ar savu mammu.
Prezidents stāstīja, ka viņa māte Rimma ir pensionēta inženiere.
Zelenskis Alasteira Kempbela raidījumā “Leading” sacīja: “Ar savu māti es sazinos gandrīz katru dienu, viņa man zvana.”
Viņš piebilda, ka dažkārt pats cenšas piezvanīt pirmais, taču tas ne vienmēr izdodas: “Es mēģinu viņai piezvanīt, bet dažreiz esmu tik aizņemts, ka vienkārši aizmirstu.”
Prezidents ar smaidu atzina, ka šādās situācijās viņu sagaida īsts telefona zvanu “maratons”.
Šis bija viens no retajiem brīžiem, kad Ukrainas prezidents intervijā dalījās ar personīgām detaļām par savu ģimeni.
Sarunas turpinājumā Zelenskis pievērsās arī kara situācijai un starptautiskajai politikai. Viņš norādīja, ka Lielbritānija, Norvēģija, Ukraina un Turcija ir starp tām Eiropas valstīm, kuras, viņaprāt, spētu stāties pretī Krievijai arī bez tiešas ASV militārās palīdzības.
Intervijā Zelenskis arī brīdināja, ka daļa amerikāņu politiķu varētu būt pārāk uzticējušies Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam.
Vienlaikus Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainai ļoti svarīgs ir Amerikas sabiedrības atbalsts.
Prezidents arī atzina, ka viens no emocionāli grūtākajiem brīžiem viņa darbā ir tikšanās ar vecākiem, kuri karā zaudējuši savus bērnus.
Noslēgumā Zelenskis brīdināja, ka gadījumā, ja Amerikas Savienotās Valstis kādreiz samazinātu savu lomu NATO, Eiropai nāktos daudz vairāk paļauties uz saviem spēkiem.