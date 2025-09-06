Eiropas līderi un Donalds Tramps miera sarunās par Ukrainu. Ilustratīvs attēls.
21:34, 6. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Kad prezidenta Donalda Trampa direktīva pārdēvēt Aizsardzības departamentu par Kara departamentu stājas spēkā, daļa augsta ranga Pentagona amatpersonu pauž neapmierinātību ar šo milzīgo administratīvo uzdevumu un apšauba tā jēgu, ziņo ārvalstu mediji.

“Šis solis ir paredzēts tikai iekšējai politiskajai auditorijai,” sacīja kāda bijušā aizsardzības amatpersona. “Tas izmaksās miljonus dolāru, bet absolūti neietekmēs ne Ķīnas, ne Krievijas aprēķinus.

Vēl sliktāk – mūsu ienaidnieki to izmantos, lai attēlotu Amerikas Savienotās Valstis kā kara kurinātājus un draudus starptautiskajai stabilitātei.”
“Politico” intervēja vairāk nekā pusi duci esošo un bijušo aizsardzības amatpersonu, kas sniedza ieskatu par Pentagona situāciju, vienlaikus pieprasot anonimitāti, jo jautājums ir sensitīvs.

Kamēr precīzas piektdien Trampa parakstītā rīkojuma detaļas nav skaidras, amatpersonām var nākties mainīt Aizsardzības departamenta zīmogus vairāk nekā 700 000 objektos visos 50 štatos un 40 valstīs.

Izmaiņas varētu skart visu – no sešiem militārajiem dienestiem un desmitiem aģentūru oficiālās veidlapu papīros līdz ēdnīcu salvetēm ar reljefa logo, senatoru apstiprinātu amatpersonu izšūtajām žaketēm un atslēgu piekariņiem Pentagona suvenīru veikalā.

“Mēs uzvarējām Pirmo pasaules karu. Mēs uzvarējām Otro pasaules karu. Mēs uzvarējām visu pirms tam un pa vidu. Un tad mēs nolēmām kļūt “woke” un pārdēvējām to par Aizsardzības departamentu. Tāpēc mēs atgriežamies pie Kara departamenta,” sacīja Tramps.

“Es domāju, ka tas sūta uzvaras vēstījumu. Tas patiešām sūta spēka vēstījumu. Mēs esam ļoti spēcīgi. Mēs esam daudz spēcīgāki, nekā kāds varētu iedomāties.”

Kāda amatpersona, kura “Politico” lūdza viņu saukt par “Kara departamenta” amatpersonu, norādīja, ka izmaksas varētu būt svārstīgas.

Taču citi departamentā ir skeptiski, vai šādas izmaiņas ir efektīvs resursu izmantojums.

“Es paredzu miljonu mazu galvassāpju un neērtību, ja tas tiešām notiks,” sacīja kāda aizsardzības amatpersona. “Tas apēdīs laiku un enerģiju.”
Papildu tam kāds Aizsardzības departamenta konsultants sacīja, ka šis nosaukuma maiņas solis pasaulē sūta nepareizu vēstījumu gan draugiem, gan pretiniekiem.

“Taktiskā līmenī tas nozīmētu milzīga daudzuma līgumu, mārketinga un biznesa dokumentu, digitālu un fizisku, pārdēvēšanu, kur visur tiek pieminēts Aizsardzības departaments,” skaidroja konsultants.

“Stratēģiskākā un pat filozofiskā līmenī tas varētu raisīt jaunus jautājumus par to, ko nozīmē atbalstīt Kara departamentu, un šāds nosaukums, visticamāk, sūta daudz kareivīgāku vēstījumu gan sabiedrotajiem, gan pretiniekiem.”

