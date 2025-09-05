Foto: REUTERS/Scanpix

Tramps: Krievija un Indija ir kļuvušas par daļu no tumšās Ķīnas impērijas 0

15:40, 5. septembris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps, komentējot Ķīnā notikušo samitu, kurā piedalījās Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Indijas premjerministrs Narendra Modi, paudis savu skatījumu uz abu valstu attiecībām ar Pekinu.

Savā ierakstā platformā “Truth Social” Tramps norādījis, ka Krievija un Indija ir pakļāvušās Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina ietekmei un virzās uz tumšās Ķīnas impērijas pusi.

“Izskatās, ka esam zaudējuši Indiju un Krieviju dziļās, tumšās un noslēpumainās Ķīnas impērijas dēļ. Lai viņām ilga un plaukstoša nākotne,” tā Tramps.

Foto: Sociālā tīkla “Truth Social” ekrānuzņēmums.

Jau iepriekš vēstījām, ka Ķīnā, Tiaņdzjiņā notikušajā samitā uzmanību piesaistīja Putina un Modi tikšanās. Abi līderi kopā ar Sji Dzjiņpinu parādījās kopīgā fotogrāfijā, kas simboliski atspoguļoja viņu ciešo sadarbību.

Maskavai šāds samits bija nozīmīgs veids, kā parādīt, ka neskatoties uz karu Ukrainā un Rietumu sankcijām, tā saglabā aktīvu lomu Āzijas politikā. Savukārt Indija turpina balansēt starp sadarbību ar Rietumiem un partnerību ar Āzijas valstīm.

Samita norise apliecināja Ķīnas, Krievijas un to sabiedroto centienus stiprināt savu politisko un ekonomisko ietekmi reģionā.

